Росіяни б'ють по сільськогосподарських об'єктах: деталі нічної атаки «шахедів»

Бойова робота та збиття продовжуються

Атака «Шахедів» по території України наразі триває, окупати випустили кілька груп дронів. Українські військові знищили щонайменше 10 ворожих ударних безпілотників. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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«На півдні йшла бойова робота. Ми спостерігали дві хвилі атак. Перша тривала три години. Через дві години почалася нова хвиля. Бойова робота та збиття продовжуються», – заявила Гуменюк.

За її словами, робота Сил оборони по «Шахедам» була результативною. Сили ППО змогли знищити щонайменше 10 ударних безпілотників, по чотири у Херсонській та Дніпропетровській областях, а також по одному – у Кіровоградській та Миколаївській.

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«На жаль, не обійшлося без влучень. Цього разу ворог бив по сільськогосподарських об'єктах та цивільних установах. Це і ангари для зберігання зерна, і будинки культури. На жаль, попередньо є поранені», – додала вона.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 5 січня українські захисники збили над Дніпропетровською областю шість ворожих дронів типу «Шахед». Всі – у Криворізькому районі.