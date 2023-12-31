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Уночі окупанти атакували дронами: скільки ворожих цілей знищено

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Уночі окупанти атакували дронами: скільки ворожих цілей знищено
Безпілотниками було атакувано Харків
фото: Ігор Терехов/Telegram

У низці областей Україну було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА

У ніч на неділю, 31 грудня, окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Ворог застосував БпЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною 21 ударний дрон знищено.

Загалом ворог завдав дев'ять ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовані ракети Х-59 по містам Дніпро та Одеса, ракету «Іскандер» по Запоріжжю та зенітні керовані ракети С-300 по цивільним об’єктам центральної частини міста Харкова. Протиповітряною обороною знищено керовану ракету Х-59. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартині будинки, готель, лікарні, інша цивільна та промислова інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Архипівка Чернігівської області; Товстодубове Сумської області; Синьківка, Піщане Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Надія, Білогорівки Луганської області; Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Тягинка та Херсон Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня російські війська атакували Харків безпілотниками, внаслідок чого пошкодження зазнали будівлі у центрі міста. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Як зазначає мер Харкова, пошкоджено не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси.

Теги: Харків окупанти військові обстріл безпілотник

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