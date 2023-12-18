Атака дронів на Хмельниччину та 118 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах

На Донеччині за добу пошкоджено сім житлових будинків

На Запоріжжі надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Київщині, на Рівненщині, в Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Хмельниччина

Вночі, під час сигналу повітряної тривоги в межах області сили ППО знешкодили БпЛА типу Shahed. Інформація про травмованих та руйнування не надходила. Дані уточнюються.

Чернігівщина

За добу – п'ять обстрілів (34 вибухи). Ворог із мінометів та артилерії обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух – з мінометів, артилерії, РСЗВ та танку. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. Краснопільська громада: по центру селища Краснопілля Сумського району здійснено обстріл з РСЗВ (два вибухи), унаслідок чого одна людина загинула, пошкоджено два цивільних транспортних засоби, три приватних будинки. Ніч на Сумщині минула без обстрілів.

Запорізька область

Під ворожим вогнем опинилися 18 населених пунктів області; зафіксовано 118 ударів. Загарбники обстріляли з РСЗВ Роботине та атакували 11 безпілотниками Новоандріївку, Новоданилівку, Новодарівку, Малу Токмачку, Роботине й Левадне. 106 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Чарівного, Білогір'я, Преображенки, Лугівського, Полтавки, Верхньої Терси, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Протягом вчорашнього дня загарбники тричі атакували Нікополь дронами-камікадзе; два рази скеровували на місто важку артилерію. Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Минулося без загиблих та постраждалих. Також у небі над Павлоградським районом було збито два БпЛА. Вночі російські війська накрили артилерійським вогнем Нікополь. Минулося без жертв.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Вовчанськ, Вовчанські Хутори Чугуївського району; Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району. Авіаційних ударів зазнала Петропавлівка Куп'янського району. В результаті ворожого обстрілу м. Вовчанськ вчора воанці Чугуївського району пошкоджено будівлю аграрного підприємства. Потерпілих немає. У с. Глушківка Куп'янського району на власному подвір'ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 1994 р.н. Потерпілого з акубаротравмою та пораненням обох кистей доставили до лікарні.

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Луганщина

Противник штурмував наші позиції поблизу Макіївки. Також важкі бойові дії точилися біля донецьких Тернів. За добу окупанти спрямували по позиціях Сил оборони та території звільнених населених пунктів 534 снаряди. Під щільний обстріл потрапила, зокрема, Білогорівка. За добу противник здійснив 124 обстріли (534 снаряди).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Курахове, Часів Яр, с.Богданівка, с.Новобахмутівка, с.Орлівка, с.Прогрес. Пошкоджено сім житлових будинків. На Донеччині за добу: один поранений.

Миколаївщина

Вчора силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один ворожий БпЛА Shahed-131/136. У с. Дніпровське Куцурубській громаді внаслідок застосування ворогом безпілотного літального апарату невстановленого типу пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по береговій лінії м. Очаків Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 80 обстрілів (374 снаряди), з них по м. Херсон – дев'ять обстрілів (47 снарядів). Рашисти поцілили у райони 29 населених пунктів області. Вчора зранку окупаційні війська вдарили по центральній частині міста Херсон. Травми, несумісні з життям, отримав 81-річний чоловік. За добу через російську агресію загинула одна людина.

Нагадаємо, триває 663-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.