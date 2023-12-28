Головнокомандувач армії Нідерландів зробив неочікувану заяву щодо війни з РФ

Топгенерал переконаний, що відстань від РФ у 1500 км не гарантує безпеку Нідерландів

Генерал закликав цивільне населення робити запаси їжі та питної води

Головнокомандувач армії Нідерландів Мартін Вайнен заявив, що країна та суспільство мають готуватися до війни з Росією. Про це повідомляє NL Times.

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За словами Вайнена, Нідерланди мають слідувати прикладу Швеції, Фінляндії та країн Балтії, які вони межують з РФ або розміщені близько до неї, тому краще підготовлені до початку війни.

«Нідерланди мають зрозуміти, що все суспільство має бути готовим до того, що щось піде не так. Ми не повинні думати, що наша безпека гарантована лише тому, що знаходимося за 1500 кілометрів від них», – підкреслив він.

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Головнокомандувач армії Нідерландів додав, що у цивільного населення мають бути запаси їжі та питної води на випадок надзвичайних ситуацій. Він зауважив, що РФ продовжує ставати сильнішою, тому потужна армія необхідна як стримувальний фактор, і додав, що «це єдина мова, яку розуміє Росія».

Мартін Вайнен наголосив, що Нідерланди повинні усунути дефіцит кадрів у військах. Генерал висловив сподівання, що вдасться щороку залучати дві-три тисячі молодих людей, третина з яких, на його думку, оберуть кар'єру в армії, а третина – стане резервістами.

Нагадаємо, країни Євросоюзу сприймають Росію як загрозу номер один європейській безпеці і готуються до війни з нею в найближчому майбутньому. Про це заявив президент Чехії Петр Павел на зустрічі у Празі президентів Чехії, Словаччини, Угорщини та Польщі.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда нагадав, що його країна вже реалізує програму модернізації та зміцнення армії. Він також вважає за необхідне мобілізувати союзників для продовження надання допомоги, в тому числі українським біженцям.