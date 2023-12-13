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DeepState: Окупанти захопили південну частину Мар’їнки (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
DeepState: Окупанти захопили південну частину Мар’їнки (фото)
Мар'їнка повністю зруйнована в результаті боїв
фото з відкритих джерел

Ворог захопив Авдіївську промзону і має успіх південніше Бахмута

Російські окупанти захопили південну частину Мар'їнки в Донецькій області. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, посилаючись на дані супутникових знімків.

Крім того, ворог мав успіх південніше самої Мар'їнки та північніше Новомихайлівки. Південніше Новомихайлівки ворог проводить штурмові дії, бої тривають.

«Ворог підняв свої ганчірки на крайній хаті по вулиці Каштанова у Мар'їнці. І підняв він не просто триколор, а й червону ганчірку з серпом та молотом, ностальгуючи за радянським союзом. Ще один доказ, що це прямі нащадки червоної зарази, яку, як показала історична практика, треба винищувати», – повідомили аналітики.

DeepState оприлюднив супутникові знімки Мар’їнки.

DeepState: Окупанти захопили південну частину Мар’їнки (фото) фото 1
DeepState: Окупанти захопили південну частину Мар’їнки (фото) фото 2

Також аналітики повідомляють, що ворог має успіхи південніше Бахмута, біля Кліщіївки, західніше Роботиного, в південній частині Мар'їнки та південніше від неї, північніше Новомихайлівки та захопив Авдіївську промзону. Ворог вчергове відновив позиції біля Іванівки.

При цьому, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжували наступальні операції на Бахмутському напрямку та нещодавно просунулися на південь від Бахмута. ЗСУ витіснили росіян з позицій біля Степового. 

Теги: окупанти війна Донеччина Авдіївка

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