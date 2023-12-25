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У Росії радикалізується рух дружин мобілізованих – The Guardian

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії радикалізується рух дружин мобілізованих – The Guardian
Оскільки в Росії законом заборонено бути противником війни як такої, ці жінки не можуть відверто висловлюватися за припинення агресії
фото ілюстративне

На платформі Telegram жінки мобілізованих створили власний канал «Путь домой» для спілкування та озвучування своїх вимог

В Росії зростає активність руху так званих «дружин мобілізованих», що усе більше псує Кремлю картину буцімто всенародної підтримки вторгнення в Україну. Про це пише The Guardian в статті, що робить загальний огляд цього протестного руху.

Рух насправді об'єднує не лише дружин, але також матерів, сестер, доньок, батьків, братів і синів тих російських чоловіків, що були торік примусово мобілізовані на війну. Рух стає усе більш організованим і поступово радикалізується. Рух вже має свій зрозумілий і впізнаваний символ – білу хустину, яку вдягають ці жінки. Вони поширюють в соцмережах відеозвернення, в яких розповідають про необхідність демобілізації з фронту їхніх чоловіків.

«Ми хочемо повної демобілізації. Цивільні особи не повинні брати участь у бойових діях. Нас багато, і наша кількість буде тільки зростати», – кажуть жінки в білих хустинах в типовому відеозверненні.

Оскільки в Росії законом заборонено бути противником війни як такої, ці жінки не можуть відверто висловлюватися за припинення агресії. Тож вони педалюють на тому, що воювати повинна лише професійна армія, що складається з контрактників-добровольців. «Чому наші чоловіки, які вели мирне життя, повинні їхати в Україну? Якщо наш уряд вирішив напасти на меншу країну, нехай армія воює, але залиште наших чоловіків у ​​спокої», – зазначила одна з жінок.

На платформі Telegram жінки мобілізованих створили власний канал («Путь домой») для спілкування та озвучування своїх вимог. Примітно, що власник платформи Павло Дуров допомогає Кремлю закривати рота цьому протестному руху. Він не наважився просто закрити канал, але присвоїв йому статус «фейк», через що канал  неможливо знайти через пошук, з нього неможливо робити репости в інших каналах, копіювати текст чи фото.

Андрій Колесніков, старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія, що базується в Москві, каже, що боротьба з цим рухом є делікатною справою для Кремля. «Ці дружини та матері не є частиною традиційного ліберального та міського антикремлівського руху. Багато з них походять із основної бази підтримки Путіна», – зазначив експерт і додав, що Кремль боїться жорстко придушувати рух, аби не спровокувати ще більший резонанс з боку громадськості.

Відтак поки що «дружин мобілізованих» не ув'язнювали, але державні ЗМІ старанно ігнорують їх, а місцева влада забороняє проводити публічні акції.

Не маючи змоги проводити легальні мітингти, жінки знайшли альтернативу. До будь-якої пам'ятної дати вони приходять до військових меморіалів – з квітами і в білих хустинах. Попри очевидний політичний підтекст цих акцій, російські силовики не можуть ніяк цьому завадити, адже покладати квіти до пам'ятників загиблим солдатам в Росії не заборонено.

Раніше росЗМІ писали, що віце-губернаторам російських регіонів доручили уважно стежити за настроями дружин та інших родичів мобілізованих, оскільки «закордонні недоброзичливці можуть використати їх для дестабілізації ситуації всередині РФ».

Теги: війна росія мобілізація

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