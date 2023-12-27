Перші F-16 вже в Україні? Повітряні сили відреагували

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що не підтверджує прибуття винищувачів до України

Чутки про прибуття F-16 в Україну з'явилися після того, як за останній тиждень російська армія втратила чотири Су-34

Перші винищувачі F-16, ймовірно, вже прибули в Україну. Про це повідомило американське видання Newsweek.

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«Винищувачі F-16, надані Заходом, вже можуть бути в Україні, після того, як Київ здобув низку гучних перемог над російськими об'єктами в повітрі і на морі», – зазначають журналісти.

Чутки про прибуття F-16 в Україну з'явилися після того, як за останній тиждень російська армія втратила чотири Су-34. Російські пропагандисти припускали, що СУ-34 могли бути збиті за допомогою F-16, які Україна чекає від західних партнерів. Зокрема, росіяни вже навіть встигли заявити про нібито знищення перших західних винищувачів.

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Натомість речник Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі «РБК-Україна» заявив, що не підтверджує прибуття винищувачів. За його словами, в Україні все ще ведеться підготовка до отримання перших бортів.

Нагадаємо, нещодавно Ігнат заявив, війську потрібні літаки, щоб за допомогою них воювати – винищувачі «не повинні стояти під прицілом у ворога». Однак у майбутньому ці літаки стануть чудовим підсиленням Повітряних сил.

Раніше уряд Нідерландів прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Як повідомлялося, перша партія літаків F-16 може прибути до України від західних союзників приблизно протягом тижня, тобто ще до кінця 2023 року.

До слова, Ігнат заявив, що літаки F-16, які передадуть Україні західні партнери, перед використанням мають бути модернізовані, аби гідно відбивати авіацію РФ.