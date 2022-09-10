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Єрмак показав перше фото зі звільненого Ізюма

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Єрмак показав перше фото зі звільненого Ізюма
фото: Андрій Єрмак

Українські захисники звільнили Ізюм

Голова Офісу президента Андрій Єрмак показав перше фото зі звільненого українськими захисниками міста Ізюма Харківської області.

На фото зображенні українські захисники з жовто-блакитним прапором на тлі стели при в’їзді до Ізюма.

Раніше українські військові показали, як входять у місто Ізюм, що на Харківщині.Також на блокпосту при в’їзді у місто видно український прапор. Як повідомлялося раніше, Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.

Нагадаємо, триває сто дев’яносто дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Про ситуацію на фронтах станом на вечір 10 вересня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках.

Теги: Харківщина ЗСУ окупанти

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