Кадрові рішення: кого сьогодні призначив і звільнив Кабмін
Шмигаль звільнив заступників міністрів оборони та з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Кабінет міністрів України здійснив низку кадрових призначень та звільнень. Відповідні рішення були ухвалені на засіданні уряду 24 листопада.
Зокрема, Кабмін визначив переможця конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «А»:
- Головою Державного агентства інфраструктурних проектів стане Криворучко Олена Петрівна.
Кабмін звільнив:
- Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади першого заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
- Носова Олександра Григоровича з посади заступника міністра оборони України.
- Кокотайла Романа Олеговича з посади першого заступника голови Державної служби України з безпеки на транспорті.
Кабмін погодив:
- Тимчасове покладення виконання обов'язків директора державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» на Зубрицького Івана Олександровича.
По місцевих державних адміністраціях Кабмін призначив:
- Мариніну Людмилу Василівну головою Вараської районної державної адміністрації Рівненської області.
- Ващенка Івана Олександровича головою Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.
Нагадаємо, 17 листопада Кабмін призначив голову Національної служби здоров'я.
Того ж дня уряд звільнив винороба Полоскова з посади голови Закарпатської ОДА.
23 листопада президент Зеленський призначив колишнього топменеджера Ахметова заступником Єрмака.