  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Кадрові рішення: кого сьогодні призначив і звільнив Кабмін

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    24 листопада&nbsp;листопада Кабмін провів засідання - Кадрові рішення: кого сьогодні призначив і звільнив Кабмін
    24 листопада листопада Кабмін провів засідання
    фото: Кабмін

    Шмигаль звільнив заступників міністрів оборони та з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

    Кабінет міністрів України здійснив низку кадрових призначень та звільнень. Відповідні рішення були ухвалені на засіданні уряду 24 листопада.

    Зокрема, Кабмін визначив переможця конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «А»:

    • Головою Державного агентства інфраструктурних проектів стане Криворучко Олена Петрівна.

    Кабмін звільнив:

    • Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади першого заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
    • Носова Олександра Григоровича з посади заступника міністра оборони України.
    • Кокотайла Романа Олеговича з посади першого заступника голови Державної служби України з безпеки на транспорті.

    Кабмін погодив:

    • Тимчасове покладення виконання обов'язків директора державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» на Зубрицького Івана Олександровича.

    По місцевих державних адміністраціях Кабмін призначив:

    • Мариніну Людмилу Василівну головою Вараської районної державної адміністрації Рівненської області.
    • Ващенка Івана Олександровича головою Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.

    Нагадаємо, 17 листопада Кабмін призначив голову Національної служби здоров'я.

    Того ж дня уряд звільнив винороба Полоскова з посади голови Закарпатської ОДА.

    23 листопада президент Зеленський призначив колишнього топменеджера Ахметова заступником Єрмака.

    Теги: Кабмін державна служба чиновник уряд звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кадрові рішення: кого сьогодні призначив і звільнив Кабмін