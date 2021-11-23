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    Зеленський призначив колишнього топменеджера Ахметова заступником Єрмака

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    Ростислав Шурма&nbsp;&ndash; колишній гендиректор заводу &laquo;Запоріжсталь&raquo; (2012&ndash;2019), який входить до групи &laquo;Метінвест&raquo; РІната Ахметова - Зеленський призначив колишнього топменеджера Ахметова заступником Єрмака

    Ростислав Шурма – колишній гендиректор заводу «Запоріжсталь» (2012–2019), який входить до групи «Метінвест» РІната Ахметова

    Фото: informator.press

    Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності Банкової

    Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ростислава Шурми заступником керівника Офісу президента.

    На цій посаді Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності Банкової.

    «Серед пріоритетних завдань – підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності», – розповів новопризначений заступник Єрмака.

    Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові. Закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія» («економіка та підприємництво») та Київський економічний університет ім. Гетьмана («економічна теорія»).

    Протягом 15 років працював у промисловості.

    У 2006 році Шурма увійшов у групу «Метінвест», яка належить олігарху Рінату Ахметову.

    У 2012–2019 роках обіймав посаду генерального директора заводу «Запоріжсталь». Ростислав Шурма є членом наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром».

    У 2010 році Ростислав Шурма був депутатом Донецької обласної ради від Партії регіонів. Також у 2015 році на місцевих виборах Шурма балотувався від «Опозиційного блоку» до міської та обласної рад.

    Ми писали ще на початку листопада, що заступником голови Офісу президента з економічних питань може стати Ростислав Шурма.

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    Теги: економіка Рінат Ахметов Володимир Зеленський Укроборонпром Андрій Єрмак Офіс президента
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    Зеленський призначив колишнього топменеджера Ахметова заступником Єрмака