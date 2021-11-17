Кабмін призначив голову Національної служби здоров'я

Наталя Гусак раніше працювала на посаді заступниці голови Чернівецької ОДА

Кабінет міністрів призначив Наталію Гусак на посаду голови Національної служби здоров’я України. Про це сьогодні повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

До цього Гусак працювала заступницею голови Чернівецької облдержадміністрації, курувала медичний напрям.

Також вона була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми U-Lead з Європою.

Раніше сьогодні уряд звільнив винороба Полоскова з посади голови Закарпатської ОДА

5 листопада у Міністерстві охорони здоров’я України завершився конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України. Переможницею стала Наталія Гусак, яка працювала на посаді заступниці голови Чернівецької облдержадміністрації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про початок нового конкурсу на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) наприкінці вересня.

Також, 27 травня Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Прийом документів тривав до 2 червня. Ляшко був переконаний, відомство може очолити професіонал, який буде «працювати на результат і вболіває за медицину».

Проте, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не зміг з першої спроби визначитись із переможцем конкурсу на голову Національної служби здоров’я України (НСЗУ), яка є головним розпорядником коштів для фінансування медичної системи.