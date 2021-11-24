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    Університет Карпенка-Карого назвав причину звільнення фігуранта секс-скандалу Талашка

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    Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях та&nbsp;зґвалтуванні - Університет Карпенка-Карого назвав причину звільнення фігуранта секс-скандалу Талашка
    Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях та зґвалтуванні
    фото: gordon

    8 листопада Народний артист Володимир Талашко написав заяву на звільнення з Київського національного університету театру, кіно та телебачення

    Народний артист України, викладач Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого Володимир Талашко, якого в серпні публічно звинуватили в сексуальних домаганнях, звільнився через «стан здоровʼя». Відповідну інформацію у виші підтвердили на запит «Радіо Свобода».

    «Університет пiдтверджує факт звiльнення Народного артиста України Талашка Володимира за власним бажанням у зв’язку зi станом здоров’я i переходом на пенсiю за віком», – йдеться в листі, який підписала виконувачка обов’язків ректора закладу Інна Кочарян.

    Що стосується звинувачень у домаганнях, то робоча група передала правоохоронцям заяви колишніх студенток про харасмент з боку викладача.

    Нагадаємо, 8 листопада стало відомо, що Народний артист Талашко написав заяву на звільнення.

    У серпні легенду радянського та українського кіно звинуватили в сексуальних домаганнях.

    Артист, який був викладачем Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, нібито неодноразово примушував до інтимних стосунків не лише своїх студенток, а й абітурієнток, що лише закінчили школу та приїхали вступати до вишу.

    У свою чергу Талашко зазначив, що ніколи не виявляв ні до студенток, ні до абітурієнток сексуального інтересу.

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    Теги: Київ культура артист зґвалтування університет звільнення
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    Університет Карпенка-Карого назвав причину звільнення фігуранта секс-скандалу Талашка