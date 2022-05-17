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    Події в Україні

    Карма діє. Зрадники із Севастополя померли при штурмі Зміїного (фото)

    Карма діє. Зрадники із Севастополя померли при штурмі Зміїного (фото)
    фото: t.me/uniannet

    Дмитро Островський та Микита Максименко народилися у Севастополі. Дмитро Дєєв – з Білгородської області

    У тимчасово окупованому Севастополі проводили в останню путь трьох моряків, які загинули при нападі на український острів Зміїний. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на так звану, севастопольську сенаторку Катерину Алтабаєву.

    Напад на українську території пропагандистські ЗМІ подають, як захисні дії. «Наші хлопці впали смертю хоробрих у виконанні військового обов'язку при обороні острова Зміїного. Співчуваю рідним та близьким. Вічна пам'ять нашим героям!» – написала Алтабаєва.

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    Серед військових зрадників, як загинули при штурмі Зміїного, старший матрос Дмитро Островський, який був розвідником-снайпером (водолазом) розвідувальної групи (спеціального призначення) розвідувальної роти (спеціального призначення) військової частини Чорноморського флоту.

    Матрос Микита Максименко – розвідник-снайпер (водолаз) розвідувальної групи (спеціального призначення) розвідувальної роти (спеціального призначення) військової частини Чорноморського флоту.

    Старший матрос Дмитро Дєєв – радіотелеграфіст бойової частини зв'язку середнього розвідувального корабля «Екватор» дивізіону (розвідувальних кораблів) військової частини Чорноморського флоту.

    Дмитро Островський та Микита Максименко народилися у Севастополі. Дмитро Дєєв – з Білгородської області. У 2014 році був призваний на термінову службу, потім продовжив служити за контрактом у Севастополі.

    Як повідомлялося, в акваторії Чорного моря в районі острова Зміїний російські військові намагаються підняти потоплений Збройними силами України ворожий катер. До слова, уночі 8 травня сили ЗСУ поблизу острова Зміїний знищили російський вертоліт МІ-8.

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    Теги: росія окупанти війна Севастополь Україна окупація #stoprussia
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    Карма діє. Зрадники із Севастополя померли при штурмі Зміїного (фото)