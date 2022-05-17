Перемога! «Азов» змусив Путіна визнати, що нацисти – це Росія

Однозначна і моральна, і військова перемога

Дивне відчуття від того, що відбувається в Маріуполі. З одного боку, це – так, здача в полон, але з іншого перемога.

Однозначна і моральна, і військова перемога. Майже три місяці безпрецедентної в світовій історії оборони, 6 тисяч знищених ворогів, безцінний час виграний ЗСУ для організації оборони і контрнаступу, а МО І МЗС – для забезпечення потоку підтримки з усього світу. Це Київ, Чернігів, Суми, Харків, Миколаїв, Одеса, які не схилили голови. Це – Україна і українці – як символ свободи для світу на усе 21 століття.

І тому весь світ слідкуватиме за тим, щоби жодна волосина не впала з голови українських героїв, де б вони не знаходились. І тому ще це Перемога, бо пророче співпало зі вчорашньою заявою пуйла на ОДКБ. Мовляв, у нього немає питань до вступу Фінляндії та Швеції в НАТО. І цим він визнав, що єдиною метою злочину 24.02.2022 було садистичне бажання знищення України і українців. То хто нацист після цього?

А сталося це завдяки народу України, ЗСУ І, насамперед, героям, захисникам Маріуполя.

Вічна пам'ять і слава загиблим! Загоєння зраненим! Зброї в руки живим – нам, нашим по обидва боки фронту! Тепер – добити рашистську гадину!

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Джерело: Блог Сергія Тихого

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