Буданов пояснив, чим важливий Зміїний для української оборони

Острів розташований так, що з нього можна заблокувати рух цивільних суден

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що острів Зміїний у Чорному морі є стратегічно важливим. Саме тому Збройні Сили України боротимуться за нього, поки буде потрібно. Відповідну інформацію він розповів під час ефіру каналу «Рада».

«По-перше, для Росії, як і для України, острів Зміїний – це стратегічно важливий пункт. Він дає контроль абсолютно всіх торгових шляхів, які ідуть по території України», – пояснив Буданов.

Також додав, що, по-суті, це контроль усієї надводної й певною мірою повітряної обстановки на півдні України. Окрім того, це стратегічно важливий пункт, якщо говорити про можливість для Росії висадки тактичного морського десанту. Також це теоретично єдиний регіон, через який російські окупанти можуть спробувати висадити тактичний повітряний десант на територію окупованого росіянами Придністров'я у Молдові.

«Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на південь України», – пояснив Буданов.

Також Кирило Буданов спростував слова деяких експертів нібито про «неважливість» острова.

«По-перше, острів Зміїний – це територія України, і ми її будемо деокуповувати та боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно. По-друге, це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю, а також виключити будь-які можливі воєнні дії Росії на території «ПМР», з якої вони можуть атакувати західну частину України», – пояснив начальник Головного управління розвідки Міноборони.

Нещодавно британська розвідка розповіла про ситуацію на острові Зміїний.

Нагадаємо, Арестович підтвердив враження ще одного корабля окупантів біля острова Зміїний.

Днями над островом Зміїний ЗСУ знищили вертоліт рашистів. Військові РФ не змогли висадитися на острів.

Крім того, 8 травня біля Зміїного «Байрактари» знищили три російських катери. РФ втратила 46 осіб зі складу екіпажу катерів і десанту.

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