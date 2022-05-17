Біля Зміїного росіяни намагаються підняти потоплені Україною катери

Українські військові нищать російських загарбників на острові Зміїний та їхні кораблі

7 травня ЗСУ знищили біля острова Зміїний три катери

В акваторії Чорного моря в районі острова Зміїний російські військові намагаються підняти потоплений Збройними силами України ворожий катер. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 17 травня.

«Відзначено ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 7 травня біля острова Зміїний влучними атаками «Байрактарів» знищено два ворожих катерів і ще один серйозно пошкоджено. Так, було знищено десантний катер типу «Серна» із ЗРК «Тор», два десантно-штурмових катери типу «Раптор», а ще один «Раптор» суттєво ушкоджено.

7 травня військові показали, як за допомогою безпілотників «Байрактар» знищили російський катер типу «Серна».

Нещодавно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео, як захисники знищують позиції окупантів на острові Зміїний.

Також з'явилося відео, як українські винищувачі обстріляли російських загарбників на окупованому острові Зміїний.