Російські загарбники обстріляли Харківщину: палали житлові будинки (фото)

16 травня від обстрілів з боку армії РФ сталися чотири пожежі у селі Циркуни

На Харківщині у Циркунах внаслідок російських обстрілів загорілися два житлові будинки. Загиблих та поранених немає. Про це повідомило облуправління ДСНС Харківщини.

За даними рятувальників, 16 травня близько 12:20 від обстрілів з боку армії РФ сталися чотири пожежі у селі Циркуни. За різними адресами горіли два житлові будинки, гараж, господарча споруда, а також чагарники на площі 200 кв. м.

«О 12:20 внаслідок ворожих обстрілів сталося чотири пожежі у смт. Циркуни Харківського району області. За різними адресами горіло два житлових будинки, гараж, господарча споруда, а також чагарники на площі 200 кв.м. Для ліквідації загорянь було залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС з Шевченківського та Салтівського районів міста Харкова. Усі пожежі вдалось повністю приборкати о 16:45. За попередніми даними жертв та постраждалих немає», – зазначили у ДСНС.

Загалом за добу рятувальники здійснили 24 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж – 16, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами – 11, пожеж, що сталися з інших причин – 5; також чотири рази для проведення аварійно-рятувальних робіт, чотири – для надання допомоги населенню.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами трапились у Чугуївському та Харківському районах області.

«Так 16 травня о 06:04 внаслідок попадання боєприпасу горів будинок культури Дергачівської міської ради на площі 300 м.кв. в м. Дергачі Харківської області. На місце пожежі було направлено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу рятувальників. О 09:00 пожежу було ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

Протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Київського, Новобаварського районів міста Харкова та Чугуївському, Харківському районів області.

Силами піротехнічних підрозділів ДСНС знешкоджено 39 ворожих боєприпасів.

Як повідомлялося, жителі Ізюма, що на Харківщині, яких російські військові депортували на територію РФ, змогли повернутися до України через країни Європейського Союзу.

Нагадаємо, окупанти обстріляли військовий об‘єкт майже на кордоні з Польщею.