Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Буковина: чоловік, який намагався спалити живцем тещу та ексдружину, отримав вирок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Буковина: чоловік, який намагався спалити живцем тещу та ексдружину, отримав вирок
На момент загоряння потерпілі перебували у будинку
фото: Нацполіція

65-річний чоловік на Буковині підпалив будинок колишньої тещі та дружини

Жителя села Веренчанка Чернівецького району визнали винним в умисному пошкодженні чужого майна та замаху на умисне вбивство колишньої цивільної дружини й тещі. Його засудили до 10 років ув’язнення. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної прокуратури.

Зазначається, що засудженому 65 років.

Прокурори у суді довели, що у вересні минулого року, чоловік перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений облив нафтопродуктами та підпалив двері і фасад будинку колишньої тещі та цивільної дружини. Після скоєного втік з місця злочину.

На момент загоряння потерпілі перебували у будинку. Жінкам вдалося самостійно ліквідувати пожежу.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, 10 квітня, в одній із лікарень Чернівців померла 27-річна жінка, яку жорстоко побили ввечері 5 квітня. 

Згідно з довідкою судово-медичних експертів, причиною смерті жінки стала закрита внутрішньочерепна травма, яка перебуває у причино-наслідковому зв’язку із завданням тілесних ушкоджень.

Правоохоронці оголосили підозру у побитті її 18-річному хлопцю.

Читайте також:

Теги: вбивство Буковина Чернівецька область суд теща дружина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція Івано-Франківщини встановила неповнолітніх, причетних до вбивства місцевого мешканця
На Івано-Франківщині підлітки жорстоко вбили 19-річного хлопця
16 квiтня, 12:27
38-річного чоловіка звинувачують у підпалі резиденції губернатора, коли в ній перебували Джош Шапіро та його родина
Зловмисник намагався спалити живцем губернатора штату Пенсільванія разом із родиною
14 квiтня, 09:21
Мережа автозаправних комплексів «БРСМ-Нафта» категорично засуджує жорстоке вбивство волонтера Дем’яна Ганула
«Один бандюк убил другого». «БРСМ-Нафта» відреагувала на скандальний пост своєї працівниці про Ганула
8 квiтня, 21:59
Артем Косов – обвинувачений у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Київ, 1 квітня 2025 року.
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд завершив допит свідків
2 квiтня, 09:41
Правоохоронці проводять розслідування та шукають нападника
Поблизу Луцька у лісі озброєний чоловік підстрелив єгеря та вбив його дружину
30 березня, 16:22
Олександр Маринеско
Олександр Маринеско: «вбивство століття»
26 березня, 11:45
Засуджений українець
У Польщі засудили українця, який вбив дружину та двох доньок
25 березня, 01:59
Вичерпних відповідей на запитання, пов’язані із вбивством Кеннеді, нові документи не дають
Що стало відомо з оприлюднених документів про вбивство Кеннеді
20 березня, 18:42
Вбивство президента Кеннеді досі є загадковим
США опублікували таємні документи про вбивство Кеннеді
19 березня, 10:35

Кримінал

Буковина: чоловік, який намагався спалити живцем тещу та ексдружину, отримав вирок
Буковина: чоловік, який намагався спалити живцем тещу та ексдружину, отримав вирок
У Хмельницькому в академії прикордонної служби знайдено тіло курсанта
У Хмельницькому в академії прикордонної служби знайдено тіло курсанта
Психічні діагнози за $20 тис.: на Одещині ліквідовано «ухилянтські схеми»
Психічні діагнози за $20 тис.: на Одещині ліквідовано «ухилянтські схеми»
Прихована крипта і мільйони кешу, вивезеного за кордон. Проти Крупи можуть відкрити нову справу
Прихована крипта і мільйони кешу, вивезеного за кордон. Проти Крупи можуть відкрити нову справу
Правоохоронці розкрили схему, як РФ вербує українських дітей
Правоохоронці розкрили схему, як РФ вербує українських дітей
Ексзаступник голови Офісу президента Смирнов відреагував на нові підозри
Ексзаступник голови Офісу президента Смирнов відреагував на нові підозри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2025
41K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
21K
Надання Україні Taurus: Британія звернулась до Німеччини
16K
У кого в Україні зарплата понад 1 млн грн щомісяця? Список найзаможніших керівників державних підприємств
14K
Ліквідація ЗСУ ексгравця молодіжної збірної України з футзалу: стали відомі деталі

Новини

США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
16 квiтня, 14:09

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua