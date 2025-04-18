Буковина: чоловік, який намагався спалити живцем тещу та ексдружину, отримав вирок

65-річний чоловік на Буковині підпалив будинок колишньої тещі та дружини

Жителя села Веренчанка Чернівецького району визнали винним в умисному пошкодженні чужого майна та замаху на умисне вбивство колишньої цивільної дружини й тещі. Його засудили до 10 років ув’язнення. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної прокуратури.

Зазначається, що засудженому 65 років.

Прокурори у суді довели, що у вересні минулого року, чоловік перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений облив нафтопродуктами та підпалив двері і фасад будинку колишньої тещі та цивільної дружини. Після скоєного втік з місця злочину.

На момент загоряння потерпілі перебували у будинку. Жінкам вдалося самостійно ліквідувати пожежу.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, 10 квітня, в одній із лікарень Чернівців померла 27-річна жінка, яку жорстоко побили ввечері 5 квітня.

Згідно з довідкою судово-медичних експертів, причиною смерті жінки стала закрита внутрішньочерепна травма, яка перебуває у причино-наслідковому зв’язку із завданням тілесних ушкоджень.

Правоохоронці оголосили підозру у побитті її 18-річному хлопцю.