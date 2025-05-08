В більшості областях України без опадів: прогноз погоди на 8 травня

У Києві мінлива хмарність, без опадів

Температура вночі у північних та більшості західних областей 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла, на решті території вночі 6-11°, вдень 15-20°

Сьогодні, 8 травня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Більшість території країни – без опадів у полі дещо підвищеного тиску, лише в Карпатському регіоні та на південному сході, вночі і на півдні країни, атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі.

Температура вночі у північних та більшості західних областей 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла, на решті території вночі 6-11°, вдень 15-20°.

Прогноз погоди на 8 травня Укргідрометцентр

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.