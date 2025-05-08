Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В більшості областях України без опадів: прогноз погоди на 8 травня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В більшості областях України без опадів: прогноз погоди на 8 травня
У Києві мінлива хмарність, без опадів
фото: glavcom.ua

Температура вночі у північних та більшості західних областей 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла, на решті території вночі 6-11°, вдень 15-20°

Сьогодні, 8 травня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Більшість території країни – без опадів у полі дещо підвищеного тиску, лише в Карпатському регіоні та на південному сході, вночі і на півдні країни, атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі.

Температура вночі у північних та більшості західних областей 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла, на решті території вночі 6-11°, вдень 15-20°.

Прогноз погоди на 8 травня
Прогноз погоди на 8 травня
Укргідрометцентр

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Читайте також:

Теги: Укргідрометцентр погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заморозки у квітні. Агрометеоролог Тетяна Адаменко пояснює наслідки для фермерів
Заморозки у квітні. Агрометеоролог Тетяна Адаменко пояснює наслідки для фермерів інтерв’ю
8 квiтня, 06:30
У Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 квітня
9 квiтня, 06:11
Діти зраділи теплу і вирішили, що вже час для літніх розваг
Температура у Києві за кілька діб зросла майже на 20°С, діти відкрили купальний сезон
13 квiтня, 18:40
11 квітня у столиці був зафіксований рекорд найнижчої мінімальної температури повітря – мінус 4,1°С 
У Києві зафіксовано рекорд найнижчої мінімальної температури повітря
14 квiтня, 15:19
У Києві 22 квітня очікується сонячна погода з максимальною температурою повітря до +24°С
22 квітня Україна буде однією з найтепліших країн Європи: прогноз синоптикині
21 квiтня, 15:18
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні мінлива хмарність: погода на 22 квітня
22 квiтня, 06:07
Сніговий покрив у Москві розтане вже 3 травня, а у найбільш засніжених районах області – до 5 травня
Москву накрив рекордний за 116 років снігопад (фото, відео)
2 травня, 21:57
З понеділка Україну накриє холодний фронт
З понеділка Україну накриє холодний фронт
4 травня, 14:26
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 травня
Вчора, 06:06

Суспільство

В більшості областях України без опадів: прогноз погоди на 8 травня
В більшості областях України без опадів: прогноз погоди на 8 травня
Зеленський поспілкувався зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Еквадору
Зеленський поспілкувався зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Еквадору
8 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
8 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
Портников чи Портніков? Мовознавиця пояснила, як правильно передавати українською російські прізвища
Портников чи Портніков? Мовознавиця пояснила, як правильно передавати українською російські прізвища
Пролежала два тижні без їжі. Поліцейські евакуювали мешканку Покровська
Пролежала два тижні без їжі. Поліцейські евакуювали мешканку Покровська
Опитування показало, як до угоди про надра ставляться українці
Опитування показало, як до угоди про надра ставляться українці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
45K
Путін звинуватив Румунію у розв'язанні війни в Україні. МЗС відреагувало на кремлівські закиди
23K
Прогноз магнітних бур на 7-9 травня: якою буде сонячна активність
19K
Мерц заінтригував заявою щодо передання Taurus
17K
Путін вимкнув москвичам зв'язок. Речник Кремля просить терпіти

Новини

Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua