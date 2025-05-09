Сійярто відреагував на викриття угорських агентів на Закарпатті

За даними СБУ, куратором зловмисників був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини

Будапешт не отримував офіційної інформації про викриття агентів воєнної розвідки Угорщини у Закарпатській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, якого цитує 444.

Сійярто звинуватив Україну в антиугорській пропаганді. Водночас він зазначив, що Будапешт поки не отримував офіційної інформації щодо викриття угорських агентів на Закарпатті.

«Коли ми отримаємо будь-які деталі чи офіційну інформацію, ми зможемо з цим розібратися, до того часу це слід кваліфікувати як пропаганду, до якої потрібно ставитися обережно», – каже він.

Нагадаємо, Служба безпеки вперше в історії України затримала агентів воєнної розвідки Угорщини, які здійснювали шпигунську діяльність проти нашої країни. Угорські агенти збирали інформації про військову захищеність Закарпатської області та пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні.

Куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, його особу вже ідентифікували правоохоронці.

Одним з агентів є 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у «режим очікування» ще у 2021 році. У вересні 2024 року зловмисник отримав завдання вивчити настрої місцевого населення.

Ще однією агенткою виявилася колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. За даними правоохоронців, серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

Контррозвідка СБУ затримала фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучено телефони та інші речові докази підривної діяльності.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.

Раніше Орбан казав, що Угорщина – це єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть на війні в Україні.