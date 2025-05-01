Мінлива хмарність та до +24°: прогноз погоди на 1 травня

1 травня вдень у північних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с

У четвер, 1 травня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду, без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Лише у західних, північних, центральних та Харківській областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень переважно північно-західний, 7-12 м/с, у північних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

Мінлива хмарність. Температура вночі 5-10°, на узбережжі морів до 13°; вдень 19-24°, у північній частині 15-20°.

На Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 15-20°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 16-18°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по місту Києву та Київській області

1 травня вдень пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, Департамент культури анонсував щотижневий дайджест мистецьких подій до 4 травня. Зокрема, цього тижня у столиці відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек.