Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2026 року

Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 218 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного та 88 авіаційних ударів, зокрема скинув 282 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9389 дронів-камікадзе та здійснили 2471 обстріл населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Писарівка, Бачівськ та Товстодубове.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Загарбники вісім разів атакували в районах Товстодубового, Малої Слобідки, Бачівська, Дорошівки, Бунячиного та Малої Рибиці.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 18 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Бугаївки, Ізбицького, Графського, Вовчанська, Варварівки та Водяного.

На куп’янському напрямку

Ворог двічі атакував у районах Новоплатонівки та Колісниківки.

На лиманському напрямку

Зупинено вісім ворожих спроб просунутися в районах Новосергіївки, Новомихайлівки, Лимана та Новоселівки.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив одну атаку в районі Озерного.

На краматорському напрямку

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 16 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Дружківки, Новоселівки, Іллінівки та Миколайпілля.

На покровському напрямку

Наші оборонці зупинили 22 атаки. Основні зусилля ворог зосередив у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснював штурми в напрямках Ганнівки, Володимирівки, Вільного, Добропілля, Родинського, Білицького, Нового Донбасу, Красноподілля, Дорожнього, Мирного та Василівки.

На олександрівському напрямку

Противник активних наступальних дій не проводив.

На гуляйпільському напрямку

Відбито дванадцять атак загарбників у районах Косівцевого, Різдвянки та Широкого.

На оріхівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку ворога в районі Приморського.

На придніпровському напрямку

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1690-й день повномасштабної війни в Україні.