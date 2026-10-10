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Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2026 року
Триває 1690-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 218 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного та 88 авіаційних ударів, зокрема скинув 282 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9389 дронів-камікадзе та здійснили 2471 обстріл населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Писарівка, Бачівськ та Товстодубове.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2026 року фото 1

Загарбники вісім разів атакували в районах Товстодубового, Малої Слобідки, Бачівська, Дорошівки, Бунячиного та Малої Рибиці.

На південно-слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили 18 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Бугаївки, Ізбицького, Графського, Вовчанська, Варварівки та Водяного.

На куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2026 року фото 3

Ворог двічі атакував у районах Новоплатонівки та Колісниківки.

На лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2026 року фото 4

Зупинено вісім ворожих спроб просунутися в районах Новосергіївки, Новомихайлівки, Лимана та Новоселівки.

На слов'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2026 року фото 5

Противник здійснив одну атаку в районі Озерного.

На краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2026 року фото 6

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2026 року фото 7

Зафіксовано 16 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Дружківки, Новоселівки, Іллінівки та Миколайпілля.

На покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2026 року фото 8

Наші оборонці зупинили 22 атаки. Основні зусилля ворог зосередив у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснював штурми в напрямках Ганнівки, Володимирівки, Вільного, Добропілля, Родинського, Білицького, Нового Донбасу, Красноподілля, Дорожнього, Мирного та Василівки.

На олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2026 року фото 9

Противник активних наступальних дій не проводив.

На гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2026 року фото 10

Відбито дванадцять атак загарбників у районах Косівцевого, Різдвянки та Широкого.

На оріхівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку ворога в районі Приморського.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2026 року фото 11

На придніпровському напрямку

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1690-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: військові Генштаб ЗСУ війна фронт

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