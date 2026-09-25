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Трамп запропонував Зеленському зустрітися з Путіним у Москві – Bloomberg

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Трамп запропонував Зеленському зустрітися з Путіним у Москві – Bloomberg
За даними видання, пропозиція пролунала під час зустрічі Трампа і Зеленського
фото: Getty Images

Американський президент запропонував провести зустріч у російській столиці для обговорення завершення війни

Президент США Дональд Трамп запропонував президенту України Володимиру Зеленському провести зустріч із російським лідером Володимиром Путіним у Москві. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з розмовою, пише «Главком».

За даними видання, пропозиція пролунала під час зустрічі Трампа і Зеленського. Американський президент закликав українського лідера зустрітися з Путіним безпосередньо в російській столиці, щоб обговорити можливе завершення війни.

Bloomberg зазначає, що Москва раніше не погоджувалася на зустріч Путіна із Зеленським у форматі, який пропонувала українська сторона. Водночас Кремль заявляв про готовність Путіна до подальших контактів із Трампом.

Нагадаємо, що речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним. Кремль заявив, що в такому разі українському президенту нібито гарантують безпеку.

Напередодні Зеленський заявив, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі України, США та Росії. За його словами, Київ готовий підтримати такий формат, якщо сторони домовляться про його проведення.

Як відомо, 22 вересня 2026 року Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Під час переговорів сторони обговорили посилення української ППО та можливість виробництва в Україні ракет-перехоплювачів для Patriot.

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Теги: путін росія переговори Володимир Зеленський Дональд Трамп Україна війна США

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