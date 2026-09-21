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Росія атакувала десять областей України: Зеленський розповів про наслідки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія атакувала десять областей України: Зеленський розповів про наслідки
Зеленський заявив про готовність Росії розширити війну
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент заявив, що Москва не зменшує ескалацію та демонструє готовність розширити війну

Російські війська ввечері та вночі завдали ударів по десяти областях України. Внаслідок атак є загибла та поранені, пошкоджено житлові будинки й цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Особливо інтенсивного російського удару зазнало Запоріжжя. За словами президента, атака на місто тривала від вечора. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові дев'ятиповерхівки, корпус навчального закладу, торговельний центр та котельню.

Станом на ранок відомо про п'ятьох поранених у Запоріжжі. Частину жителів довелося евакуювати. «Дуже жорстокий цілеспрямований російський обстріл Запоріжжя був від вечора. Пошкоджено житлові дев’ятиповерхівки, корпус університету, торговельний центр та котельню. Станом на зараз відомо про п’ятьох поранених, частину жителів евакуювали», – повідомив Зеленський.

Також російські війська атакували Лозову Харківської області. Внаслідок удару безпілотника загинула жінка, ще троє людей зазнали поранень.

«У Лозовій на Харківщині через удар дроном загинула жінка. Мої співчуття рідним і близьким. Ще троє людей поранені. Загалом увечері та протягом ночі росіяни завдали ударів по десяти наших областях», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Росія продовжує ескалаційні дії. На його думку, дії Москви також свідчать про її готовність до розширення війни.

«Росія не зменшує своїх ескалаційних кроків і дає багато сигналів про готовність розширити війну. Все це відбувається на фоні того, що стабільність світу вже зруйновано цією війною», – заявив глава держави.

Президент закликав продовжувати тиск на Росію та наголосив на необхідності поєднувати його з дипломатичними зусиллями.

«Ми повинні й далі тиснути на агресора, щоб закінчити цю війну. Кожна відповідь та далекобійні санкції – це тиск, який реально працює, і світ це відчуває. Але паралельно дипломатія має працювати. На Генасамблеї ООН будемо говорити про те, як спільними зусиллями прийти до миру. Це головне завдання, яким мають займатися всі лідери. Дякую всім, хто допомагає», – підсумував Зеленський.

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фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російський безпілотник прямо влучив у навчальний корпус №3 Запорізького національного університету, який є об'єктом культурної спадщини. Значна частина будівлі вигоріла. Також пошкоджено корпуси №4 та №5, де вибито значну кількість вікон. Серед студентів та співробітників університету постраждалих немає.

Крім того, російські війська знову атакували залізничний вокзал у Лозовій. Це вже другий удар по об'єкту протягом останніх півтора місяця.

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Теги: росія війна окупанти

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