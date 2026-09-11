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Війна проти України стала одним із головних викликів для саміту БРІКС – АР

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Війна проти України стала одним із головних викликів для саміту БРІКС – АР
Путін і Сі прибули до Індії на тлі серйозних розбіжностей у БРІКС
фото: Reuters (ілюстративне)

Індія намагатиметься втримати об'єднання від перетворення на антизахідний блок, тоді як Китай підтримує тісні зв'язки з Росією та Іраном

Війна Росії проти України стане одним із головних випробувань для єдності БРІКС на саміті, який відбудеться 12-13 вересня у Нью-Делі. Позиції учасників щодо Москви, відносин із Заходом та інших міжнародних конфліктів суттєво відрізняються, що ускладнює формування спільної позиції об'єднання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Розбіжності всередині БРІКС

Індія, яка приймає саміт, намагатиметься балансувати між відносинами з Росією та Китаєм і партнерством зі Сполученими Штатами та іншими західними країнами.

Серед учасників зустрічі очікуються лідер Китаю Сі Цзіньпін, російський диктатор Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіан. Путін уже прибув до Індії. Це його перший особистий візит на саміт БРІКС за межами Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, як очікується, проведе переговори з лідерами держав-учасниць, а також представниками ООН та регіональних об'єднань.

Однією з головних причин внутрішніх суперечностей залишається різне ставлення країн БРІКС до міжнародних конфліктів. Росія є одним із найвпливовіших учасників групи, а Іран приєднався до неї у 2024 році. Китай підтримує тісні зв'язки з Москвою і Тегераном.

Водночас Індія продовжує співпрацювати з Росією в енергетичній та оборонній сферах, але паралельно поглиблює стратегічні відносини зі США. Нью-Делі у питанні російсько-української війни закликає до діалогу та дипломатії, уникаючи однозначного вибору однієї зі сторін. «Глобальний Південь не є однорідним утворенням», – зазначив аналітик Міжнародної кризової групи Правін Донті.

Додатковим випробуванням для єдності БРІКС стала війна США проти Ірану. Китай і Росія підтримували Тегеран на міжнародних майданчиках, тоді як Індія дотримується обережнішої позиції. Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, своєю чергою, мають власні складні відносини з Іраном.

Індія та Китай: суперництво і пошук взаємодії

Саміт також стане важливим для відносин Індії та Китаю. Сі Цзіньпін відвідає Нью-Делі вперше за останні сім років. Відносини двох держав покращилися після прикордонного загострення 2020 року, однак Китай залишається найбільшим стратегічним суперником Індії.

Водночас Пекін і Нью-Делі по-різному бачать майбутню роль БРІКС. Китай розглядає об'єднання як інструмент протистояння Сполученим Штатам. Індія ставиться до такого підходу обережніше та зацікавлена в тому, щоб БРІКС не перетворився на відверто антизахідний блок.

«Індія демонструватиме свою стратегічну автономію, залишаючись частиною незахідного об’єднання, але водночас вважаючи корисним налагоджувати взаємодію з Китаєм – своїм головним стратегічним суперником», – пояснив Донті.

БРІКС шукає альтернативу долару

Ще одним важливим питанням стане зменшення залежності від американського долара. Країни БРІКС обговорюють розширення торгівлі у власних валютах та створення платіжних механізмів, які дозволять менше залежати від західних фінансових інституцій. Особливо актуальним це питання стало для Росії через західні санкції.

Водночас реалізувати такі плани складно через відмінності між фінансовими системами, валютами та економічними інтересами держав об'єднання.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Китаю підтвердило, що Сі Цзіньпін візьме участь у 18-му саміті БРІКС у Нью-Делі 12–13 вересня. Китайський лідер прибуде до Індії на запрошення прем'єр-міністра Нарендри Моді.

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Теги: США війна Китай путін Індія БРІКС

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