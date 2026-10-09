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Яке релігійне свято відзначається 10 жовтня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 10 жовтня 2026: традиції та молитва
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Свята 10 жовтня в церковному календарі – День пам'яті святих мучеників Євлампія та Євлампії

10 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії – рідних брата і сестри, які у ранньому IV столітті відкрито сповідали Христа під час жорстоких гонінь і разом прийняли мученицьку смерть. У народі цей день відомий як Євлампій Зимовказчик – час, коли за прикметами визначали, коли прийде справжня зима.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 10 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Євлампія та Євлампії

Яке релігійне свято відзначається 10 жовтня 2026: традиції та молитва фото 1

Євлампій та Євлампія жили на початку IV століття у Нікомидії – тогочасній столиці Малої Азії і резиденції імператора Максиміана, який прославився жорстокими переслідуваннями християн. Молодий Євлампій випадково побачив на міській площі едикт із наказом про знищення всіх, хто сповідує Христа. Прочитавши його вголос, він сказав, що наказ несправедливий, – і був негайно схоплений та відведений на допит до правителя.

Під час жорстоких тортур Євлампій не відрікся від віри. Коли звістка про його страждання дійшла до рідної сестри Євлампії, вона прийшла на місце страти і публічно оголосила себе християнкою. Сестра й брат разом терпіли муки: їх кидали у вогонь і в окріп, але, за церковним переказом, вони виходили з цих випробувань неушкодженими – на очах у вражених глядачів, кількох із яких це чудо навернуло до Христа. Зрештою Євлампій був страчений мечем, а Євлампія, виснажена тортурами, померла сама. Церква прославила їх як мучеників, що перемогли смерть вірністю Господу.

Молитви дня

До святих мучеників Євлампія та Євлампії звертаються з молитвами про зміцнення віри в часи важких випробувань, про мир між братами та сестрами, а також про захист від несправедливості та гонінь.

О, Святі мученики Євлампію та Євлампіє! Ви, що пов'язані були не лише кровними узами, а й єдиною вірою в Господа нашого Ісуса Христа, мужньо витерпіли всі муки та не зреклися Істини. Моліть Бога за нас, грішних, щоб Він дарував нам міцність духу, терпіння у хворобах та скорботах і захистив наші родини від усякого зла, розбрату та ворожнечі. Нехай ваші молитви стануть для нас щитом, а приклад вашого життя – дороговказом до Царства Небесного.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 10 жовтня зветься Євлампій Зимовказчик. Головним знаком дня був місяць: якщо його роги дивилися на північ – зима прийде скоро і буде суворою; якщо на південь – до самої Катерини (24 листопада) стоятиме бруд і сльота. Цього дня селяни закінчували всі осінні польові та садові роботи, остаточно ховали інвентар і заготовляли лучину на зиму – світловий день ставав зовсім коротким.

  • Якщо білки активно роблять великі запаси горіхів та жолудів – зима буде суворою і холодною.
  • Вітер дме з півночі – чекайте на ранні морози. Якщо ж вітер південний, то буде відлига.
  • Якщо теплий і сонячний день – осінь буде лагідною і затяжною.
  • На Євлампія було заведено спалювати старі та непотрібні речі, щоб позбутися негараздів і звільнити місце для нового у житті.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 10 жовтня не варто починати великих і важливих справ, купувати дорогі речі та одяг – вважалося, що вони не прослужать довго. Не можна лихословити, бажати комусь зла та відмовляти в милостині. Також не рекомендується підмітати підлогу – аби не «вимести» з дому добробут.

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Теги: православна церква свято традиції свята релігія календар

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