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Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1210-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 186 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 56 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 110 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3226 дронів-камікадзе та здійснили 5481 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 96 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Хотінь, Кияниця, Яблунівка Сумської області; Шахове Донецької області; Маліївка Дніпропетровської області; Малинівка, Ольгівське, Гуляйполе, Березове, Мала Токмачка, Кам’янське, Новоселівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили 38 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 32 керовані бомби, а також здійснив 225 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах Довгенького та Кам’янки.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

За добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в бік Голубівки й Петропавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Надія, Греківка, Рідкодуб та Колодязі.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

У районі Григорівки противник один раз атакував позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано 12 боєзіткнень у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 18 атак в районах Торецька, Диліївки та в бік Щербинівки, Русиного Яру і Яблунівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 56 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка та Олексіївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Ворог 28 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Новосілка, Вільне Поле, Багатир, Бурлацьке та в бік Запоріжжя і Шевченко.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці відбили чотири наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші оборонці відбили два ворожих штурми поблизу Нестерянки.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Українські воїни відбили атаку окупантів в районі Антонівського моста.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2025 року фото 12

Нагадаємо, триває 1210-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти втрати

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2025 року
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