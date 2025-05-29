Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Темпи російського наступу у травні стали найвищими з листопада 2024 року – NYT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Темпи російського наступу у травні стали найвищими з листопада 2024 року – NYT
Газета наголошує, що ворог активно наступає в Донецькій області
фото: Atlantic Council

Аналітики вважають, що Путін активним наступом хоче зміцнити свої позиції на мирних переговорах

Російська Федерація цього місяця просувається на фронті найшвидшими темпами з листопада 2024 року. Ворог впродовж травня щодня захоплював в середньому понад 14 кв. км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Як зазначають журналісти, основний тиск припав на Донецьку область, де росіяни прорвали українську оборону між Покровськом і Торецьком і просуваються до останніх логістичних вузлів ЗСУ в регіоні. Крім того, Росія почала наступ у Сумській області. Водночас за словами начальника штабу 13-ї окремої бригади Хартія Андрія Помагайбуся, наступ РФ на Сумщині загалом не приносить значних успіхів.

Газета повідомляє, що взимку Росія активно накопичувала техніку, удосконалювала комунікацію та модернізувала ударні дрони. До Харківської області ворог стягнув угруповання чисельністю близько 50 тис. осіб, включно з підрозділами повітряно-десантних військ.

Аналітики наголошують, що Путін може використовувати суху погоду, яка найкраще підходить для наступальних дій, щоб максимізувати свої позиції на переговорах – перш ніж надати більше ваги мирним ініціативам пізніше. На їхню думку, для Росії було б логічно застосовувати військовий тиск як важіль у переговорах.

«Росія звикла одночасно воювати і вести переговори», – каже старший політолог дослідницької організації з питань безпеки, що базується у Вашингтоні й спеціалізується на Росії Семюел Чарап.

За словами Чарапа, нинішній наступ демонструє небажання Росії дослухатися до закликів Європи й України до припинення вогню. Чарап також не очікує дипломатичного прориву найближчим часом, зважаючи на глибокі розбіжності між сторонами. Багато інших аналітиків також переконані, що новий російський наступ не є спробою здобути перевагу на переговорах – це спроба виграти війну.

Нагадаємо, Росія цього літа може розпочати новий масштабний наступ у Донецькій області. Американські аналітики заявили, що російський диктатор Володимир Путін впевнений, що він все ще може виграти війну воєнним шляхом.

Російські загарбники з середини квітня активізували штурмові дії в районі населеного пункту Тихе на Харківщині. Ворог здійснив перші серйозні атаки 13-15 квітня, що дозволило йому незначно просунутись у цьому районі. Відтоді російські сили періодично намагалися покращити свої позиції, і останніми днями ці спроби виявились частково успішними.

Як повідомлялося, на Сумському напрямку окупаційна армія накопичила достатньо сил для того, щоб спробувати розпочати наступ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

До слова, очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що на Сумщині під контролем РФ перебувають чотири населених пункти. Мешканці цих сіл були давно евакуйовані, і загрози для цивільного населення там немає. Він підкреслив, що Росія продовжує спроби просування з метою створення так званої «буферної зони».

Читайте також:

Теги: наступ росія окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотники уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів в Орловській області
Генштаб підтвердив удар по Болхівському заводу
21 травня, 12:56
У столиці під час повітряної тривоги прогриміли вибухи
У столиці під час повітряної тривоги прогриміли вибухи
16 травня, 06:40
Новий безпечний конфайнмент Чорнобильської АЕС – це найбільша мобільна наземна інженерна споруда у світі
Мінфін назвав вартість відновлення захисної арки Чорнобильської АЕС
15 травня, 10:59
Мережко: Якщо Китай побачить, що справа у війні йде до якоїсь деескалації, він буде намагатися скористатися цим як прихований адвокат Путіна
«Росія – це палій, Китай – це пожежник». Соратник Зеленського пояснив, яку гру веде Пекін
15 травня, 07:49
Путін: Я був радий особисто подякувати воєначальникам спецпідрозділів КНДР, які спільно з нашими військовими професійно й добровільно виконували бойові завдання
Путін підтвердив участь військових з Північної Кореї у війні проти України
11 травня, 04:24
Caesar – французька 155-мм самохідна артилерійська установка
Франція обслуговуватиме передані Україні Caesar за рахунок заморожених активів РФ
10 травня, 10:34
В Середземному морі знаходиться один носій «Калібрів»
РФ у другий день путінського перемир’я вивела у Чорне море ракетоносії
9 травня, 06:37
Дрони ввечері атакували Черкащину: фото наслідків
Дрони ввечері атакували Черкащину: фото наслідків
8 травня, 08:03
Санкції передбачають блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами
Блокування активів та заборона на операції: Україна ввела санкції проти компаній російських олігархів
2 травня, 12:47

Події в Україні

РФ назвала склад делегації для переговорів, глава МАГАТЕ приїде в Україну. Головне за 29 травня
РФ назвала склад делегації для переговорів, глава МАГАТЕ приїде в Україну. Головне за 29 травня
Темпи російського наступу у травні стали найвищими з листопада 2024 року – NYT
Темпи російського наступу у травні стали найвищими з листопада 2024 року – NYT
«Будемо виходити – спалимо сільраду». Наступ на Сумщину: що відбувається на прикордонні
«Будемо виходити – спалимо сільраду». Наступ на Сумщину: що відбувається на прикордонні
Сили безпілотних систем уразили один із найсучасніших російських комплексів РЕБ
Сили безпілотних систем уразили один із найсучасніших російських комплексів РЕБ
Окупанти просунулися на Сумщині – DeepState
Окупанти просунулися на Сумщині – DeepState
В Україні знизилися темпи мобілізації порівняно з минулим роком – Веніславський
В Україні знизилися темпи мобілізації порівняно з минулим роком – Веніславський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 травня 2025
26K
Кремль відповів на вимогу Сибіги передати «меморандум» про перемир'я
24K
Блискавка влучила у будинок на Оболоні (відео)
18K
Катування військових. Завершено досудове розслідування щодо командира 211-ї бригади
17K
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Вчора, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua