Темпи російського наступу у травні стали найвищими з листопада 2024 року – NYT

Аналітики вважають, що Путін активним наступом хоче зміцнити свої позиції на мирних переговорах

Російська Федерація цього місяця просувається на фронті найшвидшими темпами з листопада 2024 року. Ворог впродовж травня щодня захоплював в середньому понад 14 кв. км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Як зазначають журналісти, основний тиск припав на Донецьку область, де росіяни прорвали українську оборону між Покровськом і Торецьком і просуваються до останніх логістичних вузлів ЗСУ в регіоні. Крім того, Росія почала наступ у Сумській області. Водночас за словами начальника штабу 13-ї окремої бригади Хартія Андрія Помагайбуся, наступ РФ на Сумщині загалом не приносить значних успіхів.

Газета повідомляє, що взимку Росія активно накопичувала техніку, удосконалювала комунікацію та модернізувала ударні дрони. До Харківської області ворог стягнув угруповання чисельністю близько 50 тис. осіб, включно з підрозділами повітряно-десантних військ.

Аналітики наголошують, що Путін може використовувати суху погоду, яка найкраще підходить для наступальних дій, щоб максимізувати свої позиції на переговорах – перш ніж надати більше ваги мирним ініціативам пізніше. На їхню думку, для Росії було б логічно застосовувати військовий тиск як важіль у переговорах.

«Росія звикла одночасно воювати і вести переговори», – каже старший політолог дослідницької організації з питань безпеки, що базується у Вашингтоні й спеціалізується на Росії Семюел Чарап.

За словами Чарапа, нинішній наступ демонструє небажання Росії дослухатися до закликів Європи й України до припинення вогню. Чарап також не очікує дипломатичного прориву найближчим часом, зважаючи на глибокі розбіжності між сторонами. Багато інших аналітиків також переконані, що новий російський наступ не є спробою здобути перевагу на переговорах – це спроба виграти війну.

Нагадаємо, Росія цього літа може розпочати новий масштабний наступ у Донецькій області. Американські аналітики заявили, що російський диктатор Володимир Путін впевнений, що він все ще може виграти війну воєнним шляхом.

Російські загарбники з середини квітня активізували штурмові дії в районі населеного пункту Тихе на Харківщині. Ворог здійснив перші серйозні атаки 13-15 квітня, що дозволило йому незначно просунутись у цьому районі. Відтоді російські сили періодично намагалися покращити свої позиції, і останніми днями ці спроби виявились частково успішними.

Як повідомлялося, на Сумському напрямку окупаційна армія накопичила достатньо сил для того, щоб спробувати розпочати наступ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

До слова, очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що на Сумщині під контролем РФ перебувають чотири населених пункти. Мешканці цих сіл були давно евакуйовані, і загрози для цивільного населення там немає. Він підкреслив, що Росія продовжує спроби просування з метою створення так званої «буферної зони».