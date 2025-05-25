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Лінія фронту станом на 25 травня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 25 травня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 25 травня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському та Курському напрямках

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосувавши 81 ракету та скинувши 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1138 дронів-камікадзе та здійснили 3648 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

25 травня станом на 22:00 відбулося 135 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку було знешкоджено 159 окупантів, 95 з них – безповоротно. Також знищено три одиниці автомобільної техніки, дев’ять мотоциклів, один міномет, сім безпілотних літальних апаратів, дві антени зв’язку та один пункт управління безпілотними літальними апаратами. Крім того, пошкоджено міномет російських окупантів.

На Харківському напрямку

Від початку доби противник чотири рази атакував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого.

Лінія фронту станом на 25 травня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив два штурми позицій наших оборонців у районах Кругляківки та Нової Кругляківки.

Лінія фронту станом на 25 травня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку 

Зпочатку доби російські загарбники 19 разів атакували позиції українців в бік Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру та поблизу Греківки, Липового й Торського. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

Лінія фронту станом на 25 травня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників в бік Григорівки та поблизу Білогорівки й Верхньокам’янського, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 25 травня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано сім боєзіткнень в напрямку Предтечиного, Білої Гори та неподалік Часового Яру, один бій триває.

Лінія фронту станом на 25 травня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Торецька, Романівки, Диліївки та в бік Новоспаського, наразі тривають три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 25 травня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби росіяни 40 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Котлярівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Звірове, Троїцьке, Єлизаветівка, Андріївка та в бік Шевченка Першого, Зорі, Муравки, Олексіївки, Миролюбівки. До цього часу тривають три боєзіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Довга Балка, Олександро-Калинове, Степанівка.

Лінія фронту станом на 25 травня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 19 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Новопіль, Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямку Мирного, Шевченка, Комара, Зеленого Поля й Багатиря. Ще три боєзіткнення тривають. Авіаударів некерованими ракетами зазнав населений пункт Новопіль.

Лінія фронту станом на 25 травня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції, противник протягом доби провів 24 штурми позицій українських підрозділів, наразі триває три боєзіткнення. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши при цьому 25 керованих бомб, та здійснив 202 артилерійські обстріли, 13 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 25 травня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1187-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: війна Генштаб ворог

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