Лінія фронту станом на 25 травня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському та Курському напрямках

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосувавши 81 ракету та скинувши 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1138 дронів-камікадзе та здійснили 3648 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

25 травня станом на 22:00 відбулося 135 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку було знешкоджено 159 окупантів, 95 з них – безповоротно. Також знищено три одиниці автомобільної техніки, дев’ять мотоциклів, один міномет, сім безпілотних літальних апаратів, дві антени зв’язку та один пункт управління безпілотними літальними апаратами. Крім того, пошкоджено міномет російських окупантів.

На Харківському напрямку

Від початку доби противник чотири рази атакував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив два штурми позицій наших оборонців у районах Кругляківки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Зпочатку доби російські загарбники 19 разів атакували позиції українців в бік Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру та поблизу Греківки, Липового й Торського. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

На Сіверському напрямку

Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників в бік Григорівки та поблизу Білогорівки й Верхньокам’янського, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано сім боєзіткнень в напрямку Предтечиного, Білої Гори та неподалік Часового Яру, один бій триває.

На Торецькому напрямку

Росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Торецька, Романівки, Диліївки та в бік Новоспаського, наразі тривають три боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби росіяни 40 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Котлярівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Звірове, Троїцьке, Єлизаветівка, Андріївка та в бік Шевченка Першого, Зорі, Муравки, Олексіївки, Миролюбівки. До цього часу тривають три боєзіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Довга Балка, Олександро-Калинове, Степанівка.

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 19 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Новопіль, Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямку Мирного, Шевченка, Комара, Зеленого Поля й Багатиря. Ще три боєзіткнення тривають. Авіаударів некерованими ракетами зазнав населений пункт Новопіль.

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції, противник протягом доби провів 24 штурми позицій українських підрозділів, наразі триває три боєзіткнення. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши при цьому 25 керованих бомб, та здійснив 202 артилерійські обстріли, 13 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1187-й день повномасштабної війни в Україні.