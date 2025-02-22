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Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2025 року

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку

Противник завдав одного ракетного та 43 авіаційних ударів із застосуванням двох ракет та 53 КАБ, 1128 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку 

Наші захисники відбили один штурм російських загарбників в районі Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває до цього часу. Крім того, противник завдав авіаудару по населеному пункту Золочів.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Загризового. Одне боєзіткнення триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбивають три ворожі спроби просунутись вперед поблизу населеного пункту Васюківка. Під ворожими авіаударами сьогодні опинилися Часів Яр та Костянтинівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2025 року фото 4

На Лиманському напрямку

Сім разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись вперед неподалік населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Терни, Ямполівка та Колодязі. Дотепер тривають два боєзіткнення. Водночас авіація противника завдавала ударів по населеному пункту Борова.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби в районах Торецька та Диліївки наші захисники відбили два ворожі штурми, ще сім атак досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Впродовж дня наші оборонці відбили 29 штурмових та наступальних дій противника. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Піщане, Сергіївка, Андріївка, Улакли, Удачне, Надіївка та Молодецьке. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Гродівка, Лисівка, Мирноград та Новоолександрівка.

Минулого дня втрати агресора на даному напрямку склали 245 осіб, з них 101 – безповоротно. Знищено сім автомобілів, гармату, бойову машину піхоти, реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» та два мотоцикли. Окрім того, пошкоджено танк, важку вогнеметну систему ТОС-2 «Тосочка», гармату та автомобіль окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили п’ять штурмів противника, загарбники намагалися прорвати оборонні рубежі українських підрозділів в районах Костянтинополя та Бурлацького.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Чотирнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, крім того, ворог завдав 17 авіаційних ударів (24 КАБ) та здійснив 368 артилерійських обстрілів (три з них - із РСЗВ).

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2025 року фото 9

На Сіверському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 1095-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: авіація Генштаб автомобіль озброєння втрати ворог штурм Часів Яр

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