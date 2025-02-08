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Сергій Таран Політолог

Дві важливі речі у мирному плані Трампа

glavcom.ua
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У майбутньому мирному плані від Трампа є по-справжньому важливі речі
фото: AP

Чи є у Трампа важелі впливу на Путіна?

У майбутньому мирному плані від Трампа по-справжньому важливі дві речі:

1. Гарантії безпеки для України, де головний акцент – максимальна конкретика виражена у цифрах, грошах і датах.

Цими гарантіями можуть бути – масштаби і регулярність постачання зброї Україні, спільні військові виробництва, військові бази як на території України та і на території ЄС за участі українців, масштабні спецпроєкти оборонних споруд на сході за західні гроші, нові військові технології, чітка дата вступу до ЄС.

2. Важелі впливу, на які готовий піти Трамп, аби змусити Росію до миру.

Цими важелями можуть бути – санкції, кульбіти геополітики з країнами ОПЕК (ціна на нафту), антиросійські інтриги з Китаєм та Індією, погрози постачати нові озброєння для України, радикальне збільшення військового бюджету країн НАТО.

Все решта – вибори, відбудова країни, фінансова допомога, рідкоземельні метали, локація місця переговорів, доля USAID, істерики Маска, – насправді другорядне.

Не тому, що неважливе, а тому, що буде другим після гарантій безпеки та згоди Путіна на стратегічну паузу у війні. Тому звертаємо уваги на головне і не ведімося на інформаційний шум.

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Джерело
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Теги: санкції військові технології озброєння путін росія війна Дональд Трамп США Україна

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