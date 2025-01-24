Окупанти просунулись поблизу семи населених пунктів на Донеччині – DeepState

Ворог має успіхи поблизу Макіївки, Табаївки та Западного

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Дачного, Удачного та Новоєлизаветівки на Донеччині.

Крім того, окупанти мають успіхи поблизу Макіївки, Табаївки та Западного.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники окупували на Донеччині село Нововасилівка. Понад місяця бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади у важких умовах, а останні два тижні в повному оточенні, стримували майже цілу дивізію ворога.

Нагадаємо, триває 1066-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали два ракетні та 55 авіаційних ударів із застосуванням п’яти ракет та 86 КАБ, використав для ударів 863 дрони-камікадзе та здійснив понад чотири тисячі чотириса обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Загалом від початку минулої доби відбулося 119 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.