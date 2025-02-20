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Окупанти просуваються на Донеччині – карти ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Окупанти просуваються на Донеччині – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 19 лютого
фото з відкритих джерел

На інших напрямках ворог зберігав військову присутність, але не наступав

Російські війська просунулися поблизу Борової, Сіверська, Покровська, Курахового та Великої Новосілки. Водночас, українські воїни просунулися поблизу Вовчанська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти просуваються на Донеччині – карти ISW фото 1

Операція ЗСУ на Курщині

Російські війська 19 лютого продовжували наступальні дії в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Вони продовжували наземні атаки на північний захід від Суджі в районі Свердликова, на північ від Суджі в районі Погребків і на південний схід від Суджі в районі Гуєвого. 

Окупанти просуваються на Донеччині – карти ISW фото 2

Харківщина

Українські сили просунулися на північний схід від міста Харків. 19 лютого російські війська продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися в центрі Вовчанська.

Окупанти просуваються на Донеччині – карти ISW фото 3

Луганщина

Російські війська продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Вони проводили наступальні дії на північний схід від Куп’янська біля Голубівки та в напрямку Малої Шапківки, на схід від Куп’янська біля Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська біля Піщаного.

Окупанти просуваються на Донеччині – карти ISW фото 4

Окупанти просунулися на напрямку Борова. Російські війська вели наступальні операції на північний схід від Борової в районі Загризове і Лозової, на схід від Борової в районі Копанок і на південний схід від Борової в районі Макіївки

Російські війська 19 лютого продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Вони вели наступальні дії на північний схід від Лиману в районі Новолюбівки, Невського, Ямполівки, Колодязі та на схід від Лиману в районі Серебрянського лісу.

Донеччина

Російські війська просунулися на Сіверському напрямку. Вони вели наступальні дії на північний схід від Сіверська в районі Григорівки та Білогорівки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського.

Українські війська просунулися на Торецькому напрямку. Російські війська вели наступальні дії під самим Торецьком; на північний схід від Торецька біля Озарянівки, Диліївки, Кримського; на схід від Торецька біля Леонідівки; і на захід від Торецька біля Щербинівки 18 і 19 лютого.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися у східній Щербинівці. ISW не підтвердило, але Росія заявляла: російські війська просунулися на північ від Дружби (на схід від Торецька), у Новоспаське (на захід від Торецька) і на захід від Леонідівки.

Окупанти просуваються на Донеччині – карти ISW фото 5

Окупанти просунулися на Покровському напрямку. Російські війська продовжували атакувати на північний схід від Покровська біля Водяного Другого, Зеленого Поля, Малинівки та Тарасівки; на схід від Покровська – Миролюбівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська біля Новоукраїнки; і на південний захід від Покровська біля Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Новоолександрівки, Котлярівки, Преображенки та Запоріжжя 18 і 19 лютого.

Окупанти просуваються на Донеччині – карти ISW фото 6

Російські війська просунулися на Курахівському напрямку. Вони продовжували атакувати на захід від Курахового в районі Костянтинополя, Андріївки та Улаклі, а також у напрямку Олексіївки та на південний захід від Курахова в районі Роздольного.

Окупанти просуваються на Донеччині – карти ISW фото 7

Російські війська просунулися у напрямку Великої Новосілки. Окупанти 18 і 19 лютого вели наступальні дії на північний захід від Великої Новосілки в напрямку Бурлацького, на захід від Великої Новосілки в районі Новосілки і в напрямку Привільного, на південний захід від Великої Новосілки в районі Новополя.

Окупанти просуваються на Донеччині – карти ISW фото 8

ISW не підтвердило, але Росія заявляла: російські війська просунулися на схід від Новоочеретуватого, на південний схід від Привільного та на схід від Новосілки та захопили більшу частину Новоочеретуватого та Новосілки.

Окупанти просуваються на Донеччині – карти ISW фото 9

Південь

19 лютого російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області, але не просунулися. 18 і 19 лютого російські окупанти вели штурм на північний захід від Роботиного в районі Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового.

Окупанти просуваються на Донеччині – карти ISW фото 10

Нагадаємо, що триває 1093-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ISW Харків Запоріжжя росія окупанти штурм

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