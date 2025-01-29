Головна Країна Політика
search button user button menu button

МЗС України відреагувало на скандальні заяви Фіцо про Зеленського та рекомендувало йому «подивитися у дзеркало»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
МЗС України відреагувало на скандальні заяви Фіцо про Зеленського та рекомендувало йому «подивитися у дзеркало»
Володимир Зеленський та прем’єр Словаччини Роберт Фіцо
фото з відкритих джерел

Фіцо назвав Володимира Зеленського ворогом Словаччини. Українське МЗС відреагувало

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на тлі падіння довіри серед словацького суспільства та протестів проти його проросійського курсу вдався до пошуку ворогів і знайшов їх в Україні. Про це заявили в українському Міністерстві закордонних справ у відповідь на заяви словацього політика про українського президента Володимира Зеленського.

«Розцінюємо ці чергові абсурдні заяви (Фіцо, – ред.) як спробу перекинути відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів. Радимо подивитися не за кордон, а у дзеркало», – йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що ураїнська сторона неодноразово попереджала про небезпеку проросійської політики керівництва Словаччини.

«Результат очевидний: Роберт Фіцо та окремі парламентські діячі Словаччини отруїлися російською пропагандою, перестали розрізняти чорне та біле, а нині вже почали називати лідерів сусідніх дружніх демократій «ворогами». Впевнені, що така позиція та політика Роберта Фіцо йде урозріз із вибором народу Словаччини бути невід’ємною частиною Європейської спільноти», – додали у відомстві.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав українського президента Володимира Зеленського ворогом Словаччини.

«Наш ворог – Зеленський. Зеленський спричинив проблеми, які ми маємо. Мені він не подобається, тому що він шкодить Словаччині», – заявив він.

За словами Фіцо, у Словаччині вважають «найбільш реалістичним» варіантом тільки відновлення транзиту російського газу, наприклад, якщо вона купуватиме його на російсько-українському кордоні, «і цей газ транспортувався б як словацький через територію України».

Також прем’єр заявив, що Словаччина хоче й далі купувати російський газ і вимагає його транспортування з України. І пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи. 

Читайте також:

Теги: Роберт Фіцо МЗС росія Володимир Зеленський міністр Словаччина політика ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фіцо також відкинув заяву президента України Володимира Зеленського про можливий транзит газу до європейських країн з Азербайджану
Фіцо погрожує заблокувати усю допомогу Україні від ЄС через зупинку транзиту газу
Вчора, 23:16
Віктор Орбан та Роберт Фіцо
Що дозволено Орбану, не дозволено Фіцо
27 сiчня, 15:38
Протестувальники у Братиславі вимагають відставки Фіцо
Фіцо заявив, що третина протестувальників у Словаччині – українці
25 сiчня, 23:39
МЗС відкинуло натяки на причетність України до кібератаки на словацьку компанію
МЗС зробило заяву щодо звинувачень Фіцо у причетності України до кібератаки на словацьку компанію
24 сiчня, 22:51
Президент України зустрівся зі словацькою делегацією
Зеленський про візит Фіцо: Чекав одного лідера Словаччини – приїхав інший
17 сiчня, 17:02
Фіцо може загрожувати імпічмент
Словацька опозиція об'єдналася проти Фіцо: прем'єру може загрожувати імпічмент
14 сiчня, 15:11
Віцеспікер парламенту Словаччини заявив, що Роберт Фіцо не приїде до Києва
Роберт Фіцо відмовився їхати до Києва
14 сiчня, 11:08
Раніше Зеленський заявив, що Фіцо «пихато відмовився» від допомоги України на час адаптації до відсутності транзиту російського газу
Фіцо запросив Зеленського на зустріч поблизу кордону між Словаччиною та Україною
13 сiчня, 17:03
Президент наголосив, що багато європейських країн уже відмовилися від російського газу на користь збереження суверенітету
«За російський газ треба платити незалежністю»: Зеленський відповів на заяву Фіцо
Сьогодні, 01:19

Політика

МЗС України відреагувало на скандальні заяви Фіцо про Зеленського та рекомендувало йому «подивитися у дзеркало»
МЗС України відреагувало на скандальні заяви Фіцо про Зеленського та рекомендувало йому «подивитися у дзеркало»
Фіцо погрожує заблокувати усю допомогу Україні від ЄС через зупинку транзиту газу
Фіцо погрожує заблокувати усю допомогу Україні від ЄС через зупинку транзиту газу
НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо Умєрова
НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо Умєрова
Зеленський відреагував на замороження грантів від США та дав завдання уряду
Зеленський відреагував на замороження грантів від США та дав завдання уряду
Зеленський зідзвонився із Нетаньягу на тлі розмов про можливу передачу Ізраїлем зброї
Зеленський зідзвонився із Нетаньягу на тлі розмов про можливу передачу Ізраїлем зброї
Петиція з вимогою санкцій для Портнова. Кабмін дав відповідь
Петиція з вимогою санкцій для Портнова. Кабмін дав відповідь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
59K
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
38K
Українці масово відправляють росіянам гроші: у чому хитрість
34K
Борщу не буде? Метеоролог – про наслідки аномально теплої зими для українського агросектору
25K
Посадовиця МСЕК Львівщини, за яку взялися правоохоронці, задекларувала коштовну Божу матір

Новини

Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Вчора, 05:56

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua