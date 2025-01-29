МЗС України відреагувало на скандальні заяви Фіцо про Зеленського та рекомендувало йому «подивитися у дзеркало»

Фіцо назвав Володимира Зеленського ворогом Словаччини. Українське МЗС відреагувало

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на тлі падіння довіри серед словацького суспільства та протестів проти його проросійського курсу вдався до пошуку ворогів і знайшов їх в Україні. Про це заявили в українському Міністерстві закордонних справ у відповідь на заяви словацього політика про українського президента Володимира Зеленського.

«Розцінюємо ці чергові абсурдні заяви (Фіцо, – ред.) як спробу перекинути відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів. Радимо подивитися не за кордон, а у дзеркало», – йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що ураїнська сторона неодноразово попереджала про небезпеку проросійської політики керівництва Словаччини.

«Результат очевидний: Роберт Фіцо та окремі парламентські діячі Словаччини отруїлися російською пропагандою, перестали розрізняти чорне та біле, а нині вже почали називати лідерів сусідніх дружніх демократій «ворогами». Впевнені, що така позиція та політика Роберта Фіцо йде урозріз із вибором народу Словаччини бути невід’ємною частиною Європейської спільноти», – додали у відомстві.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав українського президента Володимира Зеленського ворогом Словаччини.

«Наш ворог – Зеленський. Зеленський спричинив проблеми, які ми маємо. Мені він не подобається, тому що він шкодить Словаччині», – заявив він.

За словами Фіцо, у Словаччині вважають «найбільш реалістичним» варіантом тільки відновлення транзиту російського газу, наприклад, якщо вона купуватиме його на російсько-українському кордоні, «і цей газ транспортувався б як словацький через територію України».

Також прем’єр заявив, що Словаччина хоче й далі купувати російський газ і вимагає його транспортування з України. І пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи.