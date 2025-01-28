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У Південній Кореї вдруге за місяць загорівся пасажирський літак: є постраждалі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Південній Кореї вдруге за місяць загорівся пасажирський літак: є постраждалі
Щонайменше троє людей постраждали під час евакуації з літака
фото: скриншот відео

Займання сталося на борту лайнера Airbus авіакомпанії Air Busan, який готувався до вильоту в Гонконг

У міжнародному аеропорту південнокорейського міста Пусан загорівся пасажирський літак авіакомпанії Air Busan. Усі 169 пасажирів, а також сім членів екіпажу евакуювалися на надувній гірці, передає Yonhap.

Зазначається, що літак прямував до Гонконгу з аеропорту Кімхе, що за 320 км на південний схід від Сеула.

Пожежа почалась у хвості перед зльотом близько 10:30 вечора (15:30 за Києвом).

Щонайменше троє людей постраждали під час евакуації з літака. Пожежники повідомили, що травми не загрожують життю постраждалих.

У Південній Кореї вдруге за місяць загорівся пасажирський літак: є постраждалі фото 1
фото: скриншот відео

Нагадаємо, на початку року пасажирський літак Jeju Air зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого загорівся. 

Авіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом (3:30 за київським часом). Літак, що виконував рейс із Бангкока, на борту якого перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу, розбився під час приземлення в аеропорту Муан, розташованому в провінції Південна Чолла, за 288 кілометрів від Сеула.

Внаслідок авіакатастрофи в Південній Корей вже 179 загиблих серед пасажирів і членів екіпажу. Двох вдалося врятувати.

За попередніми висновками, у двигуни літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, що розбився наприкінці грудня в Південній Кореї, потрапили качки. Це стало першопричиною розвитку аварійної ситуації.

Як зазначено у звіті, в обидвох двигунах літака Boeing 737-800 було знайдено ДНК чирянки-квоктуна (Baikal Teals). Це птах роду качиних, що гніздиться в північній Азії від Таймиру до Охотського моря. Вони прилітають до Південної Кореї на зимівлю величезними зграями.

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Теги: Південна Корея авіація авіакатастрофа літак авіаперевезення авіарейс

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