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Інспектори показали, який вигляд має бульвар Шевченка у Києві без стихійної парковки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Інспектори показали, який вигляд має бульвар Шевченка у Києві без стихійної парковки
Інспектори департаменту закликали столичних водіїв дотримуватися правил паркування
фото: Департамент територіального контролю міста Києва, Facebook

Порушники правил паркування будуть зобов‘язані сплати штраф, а саме 680 грн – у 20 разів більше ніж година легального паркування, яка коштує лише 35 грн

У Києві триває боротьба з порушниками правил паркування, які залишають свої автомобілі у заборонених місцях. Інспектори департаменту територіального контролю розчистили тротуар у самому центрі Києва, на бульварі Т.Г.Шевченка, де недобросовісні водії припаркували понад 10 автівок, порушуючи правила дорожнього руху, чим створили незручності для пішоходів. Про це йдеться у повідомленні департаменту. 

«На жаль, знайшлося чимало водіїв, які вирішили не дотримуватися правил, а припаркувати своє авто на тротуарі та створити додаткові перешкоди для пішоходів», – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що усі автівки були тимчасово затримані і відправлені на штрафмайнчик. Тепер порушники будуть зобов‘язані сплати штраф, а саме 680 грн – у 20 разів більше ніж година легального паркування, яка коштує лише 35 грн.

фото: Департамент територіального контролю міста Києва
Інспектори показали, який вигляд має бульвар Шевченка у Києві без стихійної парковки фото 1
фото: Департамент територіального контролю міста Києва

Інспектори департаменту закликали столичних водіїв дотримуватися правил паркування. Це, за їхніми словами, допоможе заощадити кошти та зробить місто зручним для кожного його мешканця. 

Нагадаємо, Київська міська військова адміністрація планує збудувати підземний паркінг на Старокиївській горі, яка є пам'яткою археології, на 320 місць. Міністерство культури виступило проти цього проєкту, наголошуючи на неприпустимості знищення історичної спадщини. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України наголошує, що знищення пам’ятки археології національного значення є неприпустимим. Зазначається, що земельна ділянка розташована в Центральному історичному ареалі Києва, впритул до буферної зони об’єкту всесвітньої спадщини «Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра», в межах Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», в межах охоронної зони I, ІІ, V категорій пам’ятки архітектури національного значення «Андріївська церква», на території пам’ятки археології національного значення «Культурний шар «Міста Ярослава».

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Теги: Київ штраф автомобіль парковка

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