Мінекономіки затвердило список автомобілів, за які доведеться заплатити податок на розкіш

До переліку потрапили машини з об'ємом двигуна понад 2,5 літрів та роком випуску до 5 років

Міністерство економіки оприлюднило список машин, які підлягають оподаткуванню у 2025 році. Податок на розкіш становить 25 тис. грн. Його сплачують фізичні та юридичні особи, повідомляється на сайті Мінекономіки.

До переліку потрапили автомобілі з об'ємом двигуна понад 2,5 літрів. Рік випуску від року та 5 в залежності від марки машини.

До списку потрапили такі машини: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.

У Мінекономіки зазначають, що розрахунок середньоринкової вартості легкових автомобілів для цілей оподаткування транспортним податком проводиться відповідно Податкового кодексу України (п. 267.2 ст. 267).

Нагадаємо, перелік автомобілів, які підлягають оподаткуванню, визначає Мінекономіки і до 1 лютого 2025-го оприлюднює на своєму сайті. Таким чином, після того, як перелік буде опубліковано, слід перевірити, чи є в цьому переліку марки належних автомобілів чи автомобіля.

Ставка податку на один автомобіль на рік становить 25 тис. грн (п. 267.4 ПКУ). У разі закінчення п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років (пп. 267.6.7 ПКУ).

До 1 липня фізособам, які мають відповідні авто у власності, повинні розіслати податкові повідомлення-рішення щодо сплати 25 тис. грн податку. Терміни сплати транспортного податку – протягом 60 днів після отримання повідомлення-рішення.