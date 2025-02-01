Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2025 року

Протягом минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення

Противник завдав 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку

Ворог двічі атакував неподалік населеного пункту Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку

Ворог протягом дня сім разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 11 разів в районах Зеленої Долини, Новомихайлівки, Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та Колодязів. Наші воїни відбили всі атаки окупантів.

На Краматорському напрямку

Відбулося чотири бойових зіткненнях. Штурмові дії відбувались поблизу населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине. Ще не завершилось одне з них.

На Торецькому напрямку

Наші війська відбили 10 атак противника в районі Торецька. Крім того, противник завдав авіаційних ударів трьома керованими бомбами біля Дружківки.

На Покровському напрямку

Агресор 54 рази намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли. Шість боєзіткнень тривають дотепер. Противник зазнає значних втрат на цьому напрямку – за уточненою інформацією, протягом поточного місяця наші воїни знешкодили 15 185 окупантів, 6966 з них – безповоротно. Знищено 16 танків, 87 бойових броньованих машин, 320 одиниць автомобільної техніки, 22 артилерійські системи, один протитанковий ракетний комплекс, один склад зберігання пально-мастильних матеріалів, п’ять складів боєприпасів та 173 БпЛА, крім того, пошкоджено 14 танків, 25 бойових броньованих машин, 83 одиниці автомобільної техніки, 49 гармат та мінометів та одну реактивну систему залпового вогню.

На Новопавлівському напрямку

Ворог намагався потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне, де з початку доби українські захисники відбили п’ять атак противника.

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, де протягом доби було здійснено три невдалі штурми позицій українських воїнів.

На Курському напрямку

Українські захисники відбили 11 наступальних дій загарбників. Ворожа авіація завдала 20 ударів, застосувавши 29 керованих авіаційних бомб. Також ворог здійснив 313 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню. Втрати ворога на даному напрямку протягом січня місяця на цей час складають: 8038 окупантів, з яких 3488 – безповоротно, взято в полон 45 загарбників. Крім того, знищено сім танків, 16 бойових машин піхоти, три бронетранспортери, 12 бойових машин десанту, 40 бойових броньованих машин, 81 одиниця автомобільної техніки, дві артсистеми, 14 мінометів, 95 безпілотних літальних апаратів, дві одиниці інженерної техніки,. Також суттєво пошкоджено 19 танків, 8 бойових машин піхоти, одну бойову машину десанту, 36 бойових броньованих машин, 32 автомобілі, п’ять артсистем та 16 ворожих мінометів.

На інших напрямках ситуація без змін.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 65-ї окремої механізованої бригади, 406-ї окремої артилерійської бригади, 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

Нагадаємо, триває 1073-й день повномасштабної війни в Україні.