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Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2025 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2025 року
Зафіксовано вісім боєзіткнень поблизу населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Біла Гора та Курдюмівка
фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Триває 1177-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 168 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Учора, 15 травня, загарбники завдали одного ракетного та 68 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 108 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3327 дронів-камікадзе та здійснили 5298 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, з яких 151 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Річки, Білопілля Сумської області; Підлиман, Куп’янськ Харківської області; Ялта, Костянтинівка, Покровськ, Звірове, Запоріжжя, Новоукраїнка, Новопіль Донецької області; Дачне Дніпропетровської області; Гуляйполе, Високе, Степногірськ, Кам’янське Запорізької області. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки; чотири артилерійських засоби; одну РЛС та дев’ять інших важливих об’єктів противника.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2025 року фото 1

Противник тричі проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2025 року фото 2

За добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Глушківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2025 року фото 3

Ворог атакував 24 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нова Кругляківка, Лозова, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Рідкодуб та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2025 року фото 4

В районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2025 року фото 5

Зафіксовано вісім боєзіткнень поблизу населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Біла Гора та Курдюмівка.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2025 року фото 6

Ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2025 року фото 7

Наші захисники зупинили 74 штурмових та наступальних дії агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2025 року фото 8

Ворог 26 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Багатир, Новопіль, Бурлацьке та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2025 року фото 9

Наші оборонці відбили три ворожі штурми у районі Степового.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2025 року фото 10

Зупинено одну спробу просування уперед підрозділу противника.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2025 року фото 11

Минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув шість керованих бомб, здійснив 210 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – з реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 14 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 82 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 126 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, триває 1177-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: авіація Генштаб озброєння танки втрати ворог

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