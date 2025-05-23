Втрати ворога станом на 23 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 23 травня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 23 травня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 23 травня втратила:
- особового складу – близько 978799 (+1050) осіб;
- танків – 10841 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 22575 (+1) од,
- артилерійських систем – 28165 (+43) од;
- РСЗВ – 1390 (+2) од;
- засоби ППО – 1167 (+0) од;
- літаків – 372 (+0) од;
- гелікоптерів – 336 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36945 (+148);
- крилаті ракети – 3197 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49407 (+139) од;
- спеціальна техніка – 3895 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 23 травня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- У Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 13 суден, з них дев'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, із них одне рухались із протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1185-й день повномасштабної війни в Україні.
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