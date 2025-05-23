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Втрати ворога станом на 23 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 23 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22575 одиниці бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 23 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 23 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 23 травня втратила:

  • особового складу – близько 978799 (+1050) осіб;
  • танків – 10841 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 22575 (+1) од,
  • артилерійських систем – 28165 (+43) од;
  • РСЗВ – 1390 (+2) од;
  • засоби ППО  – 1167 (+0) од;
  • літаків – 372 (+0) од;
  • гелікоптерів – 336 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36945 (+148);
  • крилаті ракети – 3197 (+0);
  • кораблі /катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 49407 (+139) од;
  • спеціальна техніка – 3895 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 23 травня
Втрати ворога станом на ранок 23 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 23 травня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 13 суден, з них дев'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, із них одне рухались із протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 23 травня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1185-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти втрати війна Чорне море Азовське море

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