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Літній наступ Росії провалюється – The Telegraph

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Літній наступ Росії провалюється – The Telegraph
На Сумському напрямку російські війська повністю зупинилися
фото з відкритих джерел

Російський наступ загалом зупинився, хоч окупанти мають перевагу в живій силі та безпілотниках

Літній наступ Росії в України триває лише кілька тижнів, демонструючи при цьому рекордну кількість атак на кількох фронтах, однак він уже зазнає невдачі. Про це пише «Главком» із посиланням на The Telegraph.

У матеріалі зазначається, що фронт, вздовж якого йде російський наступ, простягається від північних прикордонних районів Сумської та Харківської областей до ліній фронту в Донецьку та Дніпропетровську, куди російські війська намагаються прорватися вперше.

«Москва провела зимові місяці, нарощуючи людські ресурси, удосконалюючи тактику та покращуючи координацію ракетних ударів та ударів безпілотників. Спочатку були ознаки того, що це окупиться», – пишуть журналісти.

За їхніми словами, у травні російські війська просувалися найшвидшими темпами з листопада минулого року, захоплюючи в середньому, згідно з даними DeepState, 5,5 квадратної милі на день – удвічі більше, ніж у квітні. При цьому, ідеться, стабільні успіхи російської армії спостерігаються в Донецькій області, особливо між Покровськом і Костянтинівкою – двома ключовими цілями Москви. Але «через кілька тижнів після початку кампанії імпульс згасає».

«У росіян зараз насправді немає можливості розпочати щось нове. Літній наступ буде просто продовженням того, що вони робили навесні», – сказала виданню аналітик з питань Росії з Інституту вивчення війни (ISW) Анжеліка Еванс.

На Сумському напрямку російські війська, схоже, повністю зупинилися, пишуть журналісти. За словами українського військового аналітика Павла Нарожного, головною ціллю Росії в регіоні була Юнаківка, що розташована безпосередньо на дорозі, яка з'єднує Росію з центром Сум. Якщо Росії вдасться захопити місто, каже він, то це буде «катастрофою» для України.

«Ліс веде просто до міста Суми, тому, якщо їм вдасться підкинути артилерію до Юнаківки та в ліс, вони зможуть дістатися до міста Суми з артилерією», – пояснив Нарожний.

Російський наступ загалом зупинився, хоч окупанти мають перевагу в живій силі та безпілотниках, але, як сказав виданню високопоставлений український офіцер, який воює на Куп’янському напрямку, російська піхота «дуже погано навчена, якщо взагалі навчена».

Щодо Донеччини, то, як підкреслило видання, якщо російські війська зможуть взяти Костянтинівку, то це прокладе їм шлях для наступу на Краматорськ і Слов'янськ, що наблизить Росію до контролю над усім Донбасом. Але, зазначається у статті, враховуючи нинішні темпи російського наступу та погану підготовку їхніх бійців, це малоймовірно.

«Щоб узяти Краматорськ, їм знадобиться додатково 100 000 бійців», – сказав виданню український сержант, додавши, що росіянам, щоб взяти Авдіївку, потрібно було 40 000, щоб взяти Бахмут – 70 000, зокрема і дуже добре навчених та боєздатних найманців «Вагнера».

Те, що Росія розпорошує свої сили по всій Україні, а не зосереджує їх в одному регіоні, свідчить, що її метою є захоплення всієї країни, а не лише чотирьох областей, які вона незаконно анексувала у 2022 році, зауважило видання.

«Ми спостерігаємо суттєве посилення ударів з січня 2025 року, і за останні шість місяців ситуація лише погіршилася. Це спроба змусити людей залишити свої домівки й полегшити в майбутньому захоплення цих міст. Зрештою, ми знову побачимо визнання наміру захопити всю Україну», – додала експертка Еванс з ISW.

Нагадаємо, українські військові щодня відбивають «шалені атаки» російських загарбників на Новопавлівському, Покровському, Краматорському та Торецькому напрямках.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що цьогорічна хвиля намагань «літнього наступу» ворога з території РФ захлинається так само, як торік. Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована

Як повідомлялося, аналітичний ресурс DeepState повідомляє про захоплення російськими окупаційними військами населених пунктів Андріївка та Костянтинопіль на Донеччині. Крім того, за даними ресурсу, ворог досяг просування поблизу Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку.

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Теги: росія окупанти фронт наступ

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