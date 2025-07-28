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Втрати ворога станом на 28 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 28 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ втратила в Україні вже 23064 бойові броньовані машини
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1000 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 28 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 28 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 28 липня втратила:

  • особового складу – близько 1050250 (+1000) осіб,
  • танків – 11061 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 23064 (+1) од,
  • артилерійських систем – 30826 (+4) од,
  • РСЗВ – 1450 (+1) од,
  • засоби ППО – 1201 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48393 (+235),
  • крилаті ракети – 3546 (+0),
  • кораблі/катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56596 (+103) од,
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 28 липня
Втрати ворога станом на ранок 28 липня
Гештаб ЗСУ

Як відомо, триває 1251-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти ЗСУ війна фронт втрати

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