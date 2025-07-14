Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Треті роковини ракетного удару по Вінниці: хронологія та наслідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Треті роковини ракетного удару по Вінниці: хронологія та наслідки
Ракети влучили у місцевий Будинок офіцерів, де діти займалися в гуртках, а ввечері 14 липня мав бути благодійний концерт Roxolana
фото: Сергій Нужненко

Внаслідок терористичного акту у Вінниці загинуло 29 людей, серед яких були й діти, ще 154 – постраждали

Сьогодні виповнюється третя річниця ракетного удару по Вінниці, який стався у 2022 році. Тоді російські терористи атакували центр міста, у результаті чого загинуло 29 людей, серед яких були й діти, ще 154 – постраждали. «Главком» зібрав хронологію та наслідки удару.

Треті роковини ракетного удару по Вінниці: хронологія та наслідки фото 1

Хронологія подій

Того дня Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки. Три-чотири вибухи пролунали у Вінниці близько 10:45, приблизно через пів години після оголошення повітряної тривоги. Згодом міська та обласна влада підтвердила влучання ракет у цивільні об'єкти.

За даними Генштабу ЗСУ, країна-агресорка атакувала Вінничину п'ятьма ракетами: дві збила українська протиповітряна оборона. Це були «Калібри», випущені їх з підводного човна у Чорному морі.

Треті роковини ракетного удару по Вінниці: хронологія та наслідки фото 2

За інформацією Нацполіції, три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від атаки також постраждали Будинок офіцерів (де діти займалися в гуртках, а ввечері 14 липня мав бути благодійний концерт Roxolana) та розташовані неподалік житлові будинки. Одна з ракет впала поряд із новим пологовим будинком. У ДСНС заявили, що було атаковано паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту.

Понад 300 рятувальників тоді ліквідовували наслідки, до роботи було залучено більше ніж 30 одиниць техніки.

Більше того, удар стався під час конференції у Гаазі щодо притягнення до відповідальності за воєнні злочини Росії.

Треті роковини ракетного удару по Вінниці: хронологія та наслідки фото 3

Загиблі внаслідок ворожої атаки

Через терористичний акт Росії загинуло 29 людей, серед яких троє дітей (4-річна дівчинка та хлопчики 7 і 8 років). Ще 154 особи отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Серед загиблих дітей – чотирирічна Ліза Дмитрієва. У дівчинки був синдром Дауна, у піврічному віці вона пережила тяжку операцію на серці.

У момент російського обстрілу Ліза з мамою йшла на заняття до логопеда. Дитина загинула миттєво, а її маму у тяжкому стані госпіталізували з травмою живота.

Дитяче тіло біля візочка
Дитяче тіло біля візочка
фото: ДСНС

«Ми разом підняли голови й побачили прямо над нами ракету. Вона впала на Будинок офіцерів, у той бік. Подумала, що це все, – розповіла мати дівчинки про події 14 липня 2022 року. – Я нахилилася на візок, моє обличчя було поруч із Лізою. Потім – вибух, тремтіння землі».

Жінку приголомшило – вона нічого не чула. Підняла голову і побачила всю площу Перемоги у чорному диму. Будинок побуту та Будинок офіцерів зазнали серйозних пошкоджень. Через шок мати дитини не відчувала болю, попри множинні осколкові поранення. Вона бігала площею з криками про допомогу, потім підійшла до візка Лізи й зрозуміла, що дівчинка отримала травми, несумісні з життям.

Ліза з мамою
Ліза з мамою
фото з відкритих джерел

«Сіла біля коляски й почала кричати. ​​У мене задзвонив у сумці телефон. Дзвонила мама – вона чекала нас у центрі, і, звичайно, вибух був чути скрізь, по всій Вінниці. Я їй кажу, що Лізу вбила ракета, і поклала слухавку. Набрала (колишнього – «Главком») чоловіка і сказала: «Лізу вбили, і я теж вмираю». Поклала трубку і відчула такий неймовірний біль, що не могла дихати. Побачила, як кров фонтаном на асфальт з мене тече».

Після лікування у вінницькій лікарні жінка мала тривалу реабілітацію. Сім місяців вона пробула в Австрії, але за першої ж нагоди повернулася додому. За словами матері дівчинки, вона дуже сумує за Лізою, і її рятує лише робота з дітьми з дитбудинків, які мають особливі потреби.

7-річний Максим Жарій проходив обстеження у медичному центрі та загинув разом із матір’ю. Також ворожа ракета забрала життя 8-річного Кирила Пяхіна, який чекав дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку.

Вінничани приносили квіти, аби вшанувати жертв російського терору
Вінничани приносили квіти, аби вшанувати жертв російського терору
фото з відкритих джерел

У пам'ять про загиблих від російської агресії під час ракетної атаки на Вінницю 14 липня, гурт «Пожежний кран» написав пісню. Її назвали «Ліза» на честь 4-річної дівчинки, яка стала жертвою окупантів.

Як Вінниця відзначає роковини 

У Вінницькій міській територіальній громаді оголосили 14 липня 2025 року Днем жалоби у пам'ять про загиблих внаслідок російських ракетних ударів. Про це йдеться в розпорядженні міського голови.

«На знак скорботи за загиблими у День жалоби на всій території Вінницької міської територіальної громади забезпечити приспущення Державного прапора України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій», – йдеться в документі.

Підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, які розташовані на території Вінницької громади, рекомендують цього дня вивісити на приміщеннях державні прапори з чорними стрічками. Також передбачено обмеження проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборону на звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.

На площі Перемоги, біля пам’ятного знаку «Жертвам ракетних ударів по Вінниці» відбудеться мітинг-реквієм. А о 10:46 – в час влучання «Калібрів» по інфраструктурі – у місті відбудеться хвилина мовчання.

Читайте також:

Теги: окупанти війна Вінниця ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

29 червня РФ атакувала місто Сміла
РФ атакувала Смілу на Черкащині: постраждав коледж і багатоповерхівки, є поранені
29 червня, 12:06
Квартира, в яку влучив «шахед»
Жителі будинку, в який влучив «шахед», розповіли, як врятувалися (фото)
17 червня, 07:22
У ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ
Удар РФ по Києву 17 червня. Нікушор Дан передав до посольства України лист-співчуття
18 червня, 21:59
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22860 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 20 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
20 червня, 07:20
Святошинська РДА відзвітувала про завершення комплексного усунення наслідків нічного обстрілу 23 червня
Обстріл Києва: який вигляд має пошкоджений вихід зі станції метро «Святошин» (фото)
24 червня, 13:45
Служба безпеки України провела операцію «Павутина» 1 червня
Директор ядерної політики НАТО оцінив спецоперацію «Павутина»
27 червня, 16:16
Російські війська атакували житлові квартали Харкова безпілотниками
Уночі РФ атакувала Україну ракетами та дронами: скільки влучань
7 липня, 09:50
Про ліквідацію окупанта повідомив член Ради Федерації Артем Малащенков
ЗСУ на фронті ліквідували чотириразового призера чемпіонатів Європи
10 липня, 17:19
Юний захисник України Роман Свянтко загинув 13 березня 2022 року
Поліг на Київщині у перший місяць війни. Згадаймо 21-річного Романа Свянтка
9 липня, 09:00

Новини

Треті роковини ракетного удару по Вінниці: хронологія та наслідки
Треті роковини ракетного удару по Вінниці: хронологія та наслідки
У Вінниці водій таксі під наркотиками збив на переході дівчину (відео)
У Вінниці водій таксі під наркотиками збив на переході дівчину (відео)
На Вінниччині зафіксовано випадки лептоспірозу: що відомо про інфекцію
На Вінниччині зафіксовано випадки лептоспірозу: що відомо про інфекцію
Викрито корупційні схеми у девʼяти областях: ділки планували отримати понад 4 млн грн
Викрито корупційні схеми у девʼяти областях: ділки планували отримати понад 4 млн грн
Зеленський присвоїв звання Героя України полеглому «азовцю» Гринцевичу
Зеленський присвоїв звання Героя України полеглому «азовцю» Гринцевичу
Вінницький обласний ТЦК зробив заяву щодо функціонування (оновлено)
Вінницький обласний ТЦК зробив заяву щодо функціонування (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2025
22K
В Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря
12K
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5892
Британський генерал назвав несподіване місце початку нової війни
4838
Що не так з ПЦУ? Гострі питання до митрополита Епіфанія

Новини

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 липня, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua