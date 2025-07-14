Треті роковини ракетного удару по Вінниці: хронологія та наслідки

Ракети влучили у місцевий Будинок офіцерів, де діти займалися в гуртках, а ввечері 14 липня мав бути благодійний концерт Roxolana

Внаслідок терористичного акту у Вінниці загинуло 29 людей, серед яких були й діти, ще 154 – постраждали

Сьогодні виповнюється третя річниця ракетного удару по Вінниці, який стався у 2022 році. Тоді російські терористи атакували центр міста, у результаті чого загинуло 29 людей, серед яких були й діти, ще 154 – постраждали. «Главком» зібрав хронологію та наслідки удару.

Хронологія подій

Того дня Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки. Три-чотири вибухи пролунали у Вінниці близько 10:45, приблизно через пів години після оголошення повітряної тривоги. Згодом міська та обласна влада підтвердила влучання ракет у цивільні об'єкти.

За даними Генштабу ЗСУ, країна-агресорка атакувала Вінничину п'ятьма ракетами: дві збила українська протиповітряна оборона. Це були «Калібри», випущені їх з підводного човна у Чорному морі.

За інформацією Нацполіції, три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від атаки також постраждали Будинок офіцерів (де діти займалися в гуртках, а ввечері 14 липня мав бути благодійний концерт Roxolana) та розташовані неподалік житлові будинки. Одна з ракет впала поряд із новим пологовим будинком. У ДСНС заявили, що було атаковано паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту.

Понад 300 рятувальників тоді ліквідовували наслідки, до роботи було залучено більше ніж 30 одиниць техніки.

Більше того, удар стався під час конференції у Гаазі щодо притягнення до відповідальності за воєнні злочини Росії.

Загиблі внаслідок ворожої атаки

Через терористичний акт Росії загинуло 29 людей, серед яких троє дітей (4-річна дівчинка та хлопчики 7 і 8 років). Ще 154 особи отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Серед загиблих дітей – чотирирічна Ліза Дмитрієва. У дівчинки був синдром Дауна, у піврічному віці вона пережила тяжку операцію на серці.

У момент російського обстрілу Ліза з мамою йшла на заняття до логопеда. Дитина загинула миттєво, а її маму у тяжкому стані госпіталізували з травмою живота.

Дитяче тіло біля візочка фото: ДСНС

«Ми разом підняли голови й побачили прямо над нами ракету. Вона впала на Будинок офіцерів, у той бік. Подумала, що це все, – розповіла мати дівчинки про події 14 липня 2022 року. – Я нахилилася на візок, моє обличчя було поруч із Лізою. Потім – вибух, тремтіння землі».

Жінку приголомшило – вона нічого не чула. Підняла голову і побачила всю площу Перемоги у чорному диму. Будинок побуту та Будинок офіцерів зазнали серйозних пошкоджень. Через шок мати дитини не відчувала болю, попри множинні осколкові поранення. Вона бігала площею з криками про допомогу, потім підійшла до візка Лізи й зрозуміла, що дівчинка отримала травми, несумісні з життям.

Ліза з мамою фото з відкритих джерел

«Сіла біля коляски й почала кричати. ​​У мене задзвонив у сумці телефон. Дзвонила мама – вона чекала нас у центрі, і, звичайно, вибух був чути скрізь, по всій Вінниці. Я їй кажу, що Лізу вбила ракета, і поклала слухавку. Набрала (колишнього – «Главком») чоловіка і сказала: «Лізу вбили, і я теж вмираю». Поклала трубку і відчула такий неймовірний біль, що не могла дихати. Побачила, як кров фонтаном на асфальт з мене тече».

Після лікування у вінницькій лікарні жінка мала тривалу реабілітацію. Сім місяців вона пробула в Австрії, але за першої ж нагоди повернулася додому. За словами матері дівчинки, вона дуже сумує за Лізою, і її рятує лише робота з дітьми з дитбудинків, які мають особливі потреби.

7-річний Максим Жарій проходив обстеження у медичному центрі та загинув разом із матір’ю. Також ворожа ракета забрала життя 8-річного Кирила Пяхіна, який чекав дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку.

Вінничани приносили квіти, аби вшанувати жертв російського терору фото з відкритих джерел

У пам'ять про загиблих від російської агресії під час ракетної атаки на Вінницю 14 липня, гурт «Пожежний кран» написав пісню. Її назвали «Ліза» на честь 4-річної дівчинки, яка стала жертвою окупантів.

Як Вінниця відзначає роковини

У Вінницькій міській територіальній громаді оголосили 14 липня 2025 року Днем жалоби у пам'ять про загиблих внаслідок російських ракетних ударів. Про це йдеться в розпорядженні міського голови.

«На знак скорботи за загиблими у День жалоби на всій території Вінницької міської територіальної громади забезпечити приспущення Державного прапора України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій», – йдеться в документі.

Підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, які розташовані на території Вінницької громади, рекомендують цього дня вивісити на приміщеннях державні прапори з чорними стрічками. Також передбачено обмеження проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборону на звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.

На площі Перемоги, біля пам’ятного знаку «Жертвам ракетних ударів по Вінниці» відбудеться мітинг-реквієм. А о 10:46 – в час влучання «Калібрів» по інфраструктурі – у місті відбудеться хвилина мовчання.