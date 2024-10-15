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Наталія Іщенко Експерт-міжнародник

Чи може бути Україна не в кордонах 1991 року?

glavcom.ua
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«Наслідки розчленування України будуть глобальними і катастрофічними для сучасного світу в цілому»
фото з відкритих джерел

Розгортається кампанія за відмову від частини територій в обмін європейську/євроатлантичну інтеграцію лише частини України

Стежу, як київська еліта переконує себе, що Україна «не в кордонах 1991 року» буде «тією самою Україною», і як з Заходу України розгортається кампанія за відмову від частини територій в обмін європейську/євроатлантичну інтеграцію лише частини України, яка на момент подібних ймовірних домовленостей буде неокупована.

Ніяк не буду коментувати ці ідеї, лише зауважу, що наслідки подібних рішень будуть глобальними і катастрофічними для сучасного світу в цілому.

Думаю, ідеологи розчленування України це прекрасно розуміють, але вирішили будувати новий миропорядок, новий світ. А от їхні апологети з числа діючих і відставних українських політиків/лідерів суспільної думки, здається, мають ілюзорне відчуття, що вони «в доміку», що російсько-українська війна на її нинішній стадії – це суто регіональний конфлікт, який можна швидко припинити черговим «Мінськом» чи новим «Стамбулом».

Але це не так.

Чи може бути Україна не в кордонах 1991 року? фото 1

Треба, звісно, це аналізувати, про це говорити, але я не бачу суспільного запиту на складну реальність.

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Джерело
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Теги: війна Україна політика кордон

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Наталія Іщенко

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