Нетаньягу заявив, що Ізраїль зобов'язаний завдати Ірану удар у відповідь

Ізраїль планує завдати жорсткого удару Ірану у відповідь на ракетні атаки

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що завдати удару Ірану у відповідь на ракетну атаку є обов’язком його країни. Про це повідомляє Times of Israel.

«Жодна країна в світі не змириться з такою атакою на свої міста і громадян, і Ізраїль також не змириться. Ізраїль має обов'язок і право захищати себе і відповідати на ці напади – і він це зробить», – наголосив Нетаньягу.

Нетаньягу також прокоментував бойові дії в Лівані, зазначивши, що Ізраїль змінює «розстановку сил на півночі».

«Близько місяця тому, коли ми наблизилися до завершення знищення батальйонів ХАМАСу в Газі, ми почали виконувати обіцянку, яку я дав жителям півночі», – сказав прем'єр, маючи на увазі свою обіцянку повернути їх до своїх домівок.

«Прямо зараз наші відважні солдати знищують мережу терористичних тунелів, яку Хезболла таємно будувала біля наших кордонів», – прем'єр, додавши: «Хоча ми ще не повністю ліквідували загрозу, ми вже суттєво змінили хід війни та розстановку сил».

У вівторок, 1 жовтня, Іран здійснив атаку на Ізраїль, випустивши 180 балістичних ракет. За повідомленням ізраїльських військових, жоден літак чи об'єкт критичної інфраструктури не зазнав пошкоджень, оскільки більшість ракет були перехоплені системами ППО або впали на відкритих територіях. Проте атака змусила 10 мільйонів ізраїльтян сховатися в укриттях і завдала шкоди цивільним об'єктам, включно зі школою.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Іран здійснив «самооборону» проти Ізраїлю, і його «дії завершені», якщо тільки Ізраїль не вирішить відплатити.

Пізніше Іран запропонував підтримати зусилля для досягнення припинення вогню в Лівані, але за умови, що Ізраїль припинить військову кампанію в Секторі Газа.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що Ізраїль має вдарити по ядерних об'єктах Ірану в якості відповіді на обстріл країни балістичними ракетами цього тижня.