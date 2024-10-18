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ЗСУ відбили частину центру Торецька, а росіяни наступають на Часів Яр – звіт ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ЗСУ відбили частину центру Торецька, а росіяни наступають на Часів Яр – звіт ISW
Війська РФ просунулись до Часового Яру
фото з відкритих джерел

Окупанти просунулись у Часовому Яру

Російські сили просунулися на західній частині українського виступу в Курській області та в районі Часового Яру на Донеччині. Водночас Збройні сили України відновили контроль над деякими позиціями в центральній частині Торецька. Про це у своєму звіті повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ у Росії

ЗСУ відбили частину центру Торецька, а росіяни наступають на Часів Яр – звіт ISW фото 1
Фото: ISW


Російські війська просунулися на західній стороні українського виступу Курської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 жовтня, показують, що російські війська просунулися на південь від Зеленого Шляху (південний схід від Коренево).

Повідомляється, що війська РФ продовжили бої на південний схід від Коренево в районі Любимівки, Малої Локні та Новоіванівки; та на південь від Суджі в районі Плехово.

Повідомляється, що українські війська контратакували на південний схід від Коренево у напрямку Толстого Лугу, Любимівки, Зеленого Шляху та Нижнього Клину; та на південний схід від Суджі в районі Російської Конопельки.

Харківська область

ЗСУ відбили частину центру Торецька, а росіяни наступають на Часів Яр – звіт ISW фото 2
Фото: ISW


Російські війська продовжували наступ на північний схід від Харкова в районі Вовчанська та Стариці 16 та 17 жовтня, але жодних підтверджених змін поблизу лінії фронту не було.

Луганська область

ЗСУ відбили частину центру Торецька, а росіяни наступають на Часів Яр – звіт ISW фото 3
Фото: ISW

Російські війська продовжили атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 17 жовтня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомив, що російські війська нещодавно просунулися на невказану позицію за чотири кілометри від Куп'янська, і зазначив, що українська влада евакуювала мирних жителів з Куп'янська та прилеглих районів. Однак російський блогер заявив, що російські війська діють за три кілометри від північних адміністративних кордонів Куп'янська.

Російські війська продовжили атаки:

  • на північний схід від Куп'янська в районі Голубівки, Петропавлівки та у напрямку Кучерівки;
  • на схід від Куп'янська в районі Степової Новоселівки та Піщаного;
  • на південний схід від Куп'янська в районі Глушківки, Колесниківки та Кругляківки;
  • на захід від Сватового в районі Лозової, Вишневого та Надії;
  • на південний захід від Сватового в районі Греківки, Дружелюбівки та у напрямку Катеринівки та Новомихайлівки;
  • на північний захід від Кремінної в районі Новосадово, Макіївки та Невського;
  • на захід від Кремінної в районі Тернів та Торського;
  • та на південний захід від Кремінної в районі Дібрової та Серебрянки.

Донецька область

ЗСУ відбили частину центру Торецька, а росіяни наступають на Часів Яр – звіт ISW фото 4
Фото: ISW

17 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російські війська нещодавно просунулися в межах і на південний схід від Часового Яру на тлі наступальних операцій у цьому районі 17 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 жовтня, показують, що російські війська нещодавно просунулися далі в східній частині Часового Яру під час посиленого механізованого наступу чисельністю до взводу, також нещодавно росіяни просунулися в шахту «Блок-9» на південний схід від Часового Яру.

ЗСУ відбили частину центру Торецька, а росіяни наступають на Часів Яр – звіт ISW фото 5
Фото: ISW

Українські сили нещодавно повернули собі територію в Торецьку на тлі російських наступальних операцій в цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, вказують на те, що українські сили нещодавно повернули собі позиції у центрі Торецька.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська, а українські війська нещодавно просунулися на схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 жовтня, показують, що російські війська, що діють на південний схід від Покровська, нещодавно досягли успіхів у східній частині Лисівки (на захід від Новогродівки), захопили водоочисні споруди на захід від Новогродівки і просунулися вздовж вітросмуги на південний захід від Селідового під час, мабуть, російської механізованої атаки чисельністю до роти.

ЗСУ відбили частину центру Торецька, а росіяни наступають на Часів Яр – звіт ISW фото 6
Фото: ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 жовтня, показують, що українські війська нещодавно повернули собі крайні позиції біля Миколаївки (на схід від Покровська та на захід від Гродівки).

ЗСУ відбили частину центру Торецька, а росіяни наступають на Часів Яр – звіт ISW фото 7
Фото: ISW

Російські війська нещодавно просунулися на схід від Курахового і продовжили наступальні операції у цьому районі 17 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися до Максимільянівки.

Російські війська продовжили наступальні операції на південний захід від Донецька 17 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів у цьому районі.

Нагадаємо, противник завдав минулої доби 47 авіаційних ударів із застосуванням 83 КАБів, більше 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3250 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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Теги: росія Курщина озброєння влада наступ росіяни Часів Яр війна ЗСУ Україна ISW

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