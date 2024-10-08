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Зеленський провів Ставку, присвячену потребам армії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський провів Ставку, присвячену потребам армії
Зеленський заслухав доповідь головно командувача Збройних сил Олександра Сирського
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Члени Ставки визначили пріоритети для українського оборонно-промислового комплексу на наступний рік

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Засідання було присвячене питанням забезпечення Сил оборони зброєю та військовою технікою. Про це український лідер повідомив у Telegram.

Зеленський заслухав доповідь головно командувача Збройних сил Олександра Сирського. Зокрема, йшлося про потреби армії до кінця року та на перспективу.

«Доповіді всіх учасників процесу щодо того, як ці потреби забезпечити: що ми придбаємо, що отримаємо від союзників, що виробимо самостійно», – пояснив він.

Також доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін тощо.

«Визначили пріоритети для нашого оборонно-промислового комплексу на наступний рік. Це, зокрема, ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів», – додав президент.

Нагадаємо, цьогоріч Україна почала надавати гранти на розробку ракет, а у 2025 році планується надання грантів для порохових заводів.

Також Україна досягла значного прогресу у створенні власної балістичної ракети з дальністю ураження до 700 км.

Як повідомлялося, Україна представила нову далекобійну ракету-дрон під назвою «Паляниця», яка коштує менше мільйона доларів. Водночас Київ активно працює над зменшенням вартості цієї зброї, співпрацюючи з приватним сектором.

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє створення сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів.

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Теги: Володимир Зеленський президент Олександр Сирський ЗСУ війна армія

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