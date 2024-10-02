Сергій Жадан розповів, чим займається в армії

Жадан: «Роботи багато, але робота цікава і корисна для бригади»

Український письменник і громадський діяч Сергій Жадан, який мобілізувався в травні 2024 року, розповів про свою посаду в Збройних силах України.

За його словами, нині ві працює штаб-сержантом другої категорії служби військової журналістики секції цивільно-військового співробітництва.

«Поза тим, минуло чотири з половиною місяці, як я мобілізувався. Два місяці вишколу, два місяці служби в батальйоні сил підтримки, у взводі свого давнього приятеля Міші Озерова – облаштовували позиції бригади, набили купу гуль на польових дорогах довкруг Липців» – розповів поет.

«Ось уже два тижні служу штаб-сержантом другої категорії служби військової журналістики секції цивільно-військового співробітництва. Роботи багато, але робота цікава і корисна для бригади – комунікації всередині підрозділу і назовні, робота з особовим складом, наше чудове Радіо Хартія, яке стрімко набирає обертів, підтримка медичної та патронатної служб, фандрайзинг та багато іншого».

«Честь бути дотичним до міцної і дружньої Хартійної родини. Честь працювати на Сили оборони. Честь служити українському народові», – додав письменник.

Нагадаємо, першого жовтня, у День захисників та захисниць України, письменник і музикант Сергій Жадан, порадував своїх підписників новою світлиною.

На фото Сергій Жадан разом із засновником «Хартії» Всеволодом Кожемякою постали у парадній військовій формі, уявивши день, коли настане перемога, і на її честь військові нарешті вдягнуть парадну форму.