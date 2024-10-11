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Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2024 року
Карта бойових дій 11 жовтня
фото з відкритих джерел

Ситуація дуже складна біля Покровська та Курахового

Напередодні противник завдав по території України чотири ракетні удари (15 ракет), 45 авіаційних ударів (75 КАБ), використав для ураження 635 дронів-камікадзе. Здійснив понад 3400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта боїв в Україні
Карта боїв в Україні
Фото: ISW

Новини війни в Україні

За минулу добу відбулося 114 бойових зіткнень. Найгарячішою була ситуація на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках.Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найважче було на Курахівському напрямку та Лиманському.

На Харківському напрямку

Ворог чотири рази атакував неподалік Вовчанська та Тихого.
За наявною інформацією, сьогодні втрати противника на напрямку склали 63 військовослужбовці вбитими та пораненими, три знищених артилерійських системи, дві бойові броньовані машини, вертоліт Мі-8, 14 БпЛА та чотири автомобілі. Також українські воїни пошкодили три артсистеми, чотири автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2024 року фото 1
Фото: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня 12 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки. Сім атак противника відбито Силами оборони. Бої продовжуються в п’яти локаціях.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2024 року фото 2
Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 30 разів в районах Дружелюбівки, Греківки, Площанки, Невського, Макіївки, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі. Досі точиться чотири боєзіткнення, решту – наші воїни зупинили.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2024 року фото 3
Фото: deepstatemap

На Сіверському напрямку

Ворог чотири рази упродовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону поблизу Верхньокам’янського.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2024 року фото 4
Фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку 

Активність ворога вилилась в сім бойових зіткнень. Шість атак поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок зупинені, на даний час точиться бій в районі Часового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2024 року фото 5
Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Наші війська відбивали сім атак противника поблизу Торецька та Щербинівки. Чотири атаки зупинено українськими воїнами, три боєзіткнення тривають досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2024 року фото 6
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове 17 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака триває.
Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 250 окупантів, 103 з них – безповоротно. Знищено 12 артсистем, дві одиниці РСЗВ «Град» , чотири бойові броньовані машини та 11 автомобілів, також пошкоджено РСЗВ, шість ББМ та п’ять одиниць автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2024 року фото 7
Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог 15 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Новоселидівки, Кремінної Балки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки, де українські захисники відбили 13 атак, два боєзіткнення триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2024 року фото 8
Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Наші війська відбили дев’ять атак противника, окупанти намагаються просунутись в напрямку Богоявленки.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2024 року фото 9
Фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Окупанти, без успіху, двічі спробували атакувати наші позиції на Оріхівському напрямку поблизу Малої Токмачки та Роботиного. Отримали гідну відсіч.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2024 року фото 10
Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири невдалі спроби штурмів здійснено агресором протягом дня.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2024 року фото 11
Фото: deepstatemap

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 3-ї окремої штурмової бригади та 414-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем Збройних Сил України, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 961-й день повномасштабної війни в Україні.

 

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Теги: Україна ракетна атака ЗСУ війна росіяни Генштаб

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