В Києві під час повітряної тривоги лунали вибухи – КМВА

Росіяни запустили вночі чергову партію БпЛА по Україні

Вночі 18 жовтня в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки російських безпілотників. Повідомлялось, що БпЛА прямували у напрямку різних регіонів України, зокрема, були вони і на Киїівщині. Про це повідомляє КМВА.

Сергій Попко, який є головою КМВА, заявив, що в столиці під час оголошеної повітряної тривоги лунали вибухи. За його словами працювала система ППО. «В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», - написав він у Телеграмі.

О 03:08 повідомили про відбій загрози. Тим часом, як небезпека в регіонах ще не минула.

Раніше повідомлялось, що в столиці пів ночі тривала повітряна тривога через БпЛА.

Нагадаємо, аналітик та співзасновник проєкту DeepState Руслан Микула заявив, що у Курській області російські сили використовують дрони, які добре протистоять українським засобам радіоелектронної боротьби і мають високу точність ударів.

Нагадаємо, два дні назад на Київщині внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника загорівся приватний житловий будинок.